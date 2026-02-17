Deulofeu, sin cartílago ni menisco, va dejando atrás su calvario y comienza a sonreir: "Para intentar superarlo, tu hogar debe estar lleno de paz y amor cada mañana"

"La felicidad, ver crecer a tus hijos, estar con tu esposa, sentir paz y amor en casa...", explica el futbolista Gerard Deulofeu, quien está ya listo para probarse: "Ahora solo espero un milagro para volver a jugar al fútbol. Pero sé que es muy difícil volver con esa incapacidad. Mis dos huesos hace una mueca, es impactante”

Lleva tiempo Gerard Deulofeu sufriendo la cara más dura del fútbol, atravesando un verdadero calvario que dura ya más de tres años y que lo tiene apartado de los terrenos de juego por culpa de una lesión. Pese a ello, el catalán está cada vez más cerca de volver a la competición, o al menos de intentarlo nuevamente. Y es que Deulofeu está ultimando su recuperación con el Udinese con el claro y prácticamente único objetivo de volver a sentirse futbolista.

En la recta final de esta complicadísima travesía, Deulofeu dialogó con la BBC, explicando las cuantiosas dificultades que le han tocado atravesar durante este largo proyecto. El atacante catalán no pisa el césped en partido oficial desde el 22 de enero de 2023, contra la Sampdoria en un partido de la Serie A. Un encuentro en el que sufrió un duro varapalo: "Jugué 15 minutos. Y ahí, en esos 15 minutos, me rompí completamente el ligamento cruzado anterior. Ese fue mi último partido".

Un percance que le llevó a pasar por el quirófano, comenzando así su percance: "Se opera, se modifica el ligamento cruzado anterior (LCA), el sistema, y la recuperación es progresiva. Pero el problema fue la infección. No fui la persona más afortunada”.

No pierde la esperanza Deulofeu, quien sabe que será muy complicado volver a la competición al máximo nivel: Perdí toda mi vida personal. Es lo más doloroso que uno puede sentir. Ahora solo espero un milagro para volver a jugar al fútbol. Pero sé que es muy difícil volver con esa incapacidad. Mis dos huesos hace una mueca, es impactante”.

Deulofeu, “contento” con su recuperación

Aquellos días grises, sin embargo, se están llenando de luz. Y es que Gerard Deulofeu, por fin, comienza ver el final de esta dura travesía, siendo la meta el volver a pisar el césped: "Mi rodilla necesitaba sanar. Para entrenar duro, primero hay que sanar. A ver si aguanto el impacto. Estoy muy contento porque siento que la pierna está muy fuerte. Cuanto más músculo se desarrolla, menos dolor hay en la rodilla, así que ahora siento que sí, mi rodilla está preparada para correr. Siento que estoy cerca. En cuanto a fuerza muscular, estoy al mismo nivel que los chicos disponibles ahora mismo. Pero veamos cómo responden, sin cartílago y sin menisco…”.

La familia, crucial en este proceso de recuperación

Destaca Deulofeu, también, que el apoyo de su familia lo largo de todo este proceso ha sido crucial. Sin ellos no habría sido posible: “Hay cosas realmente importantes. Una, sin duda, es la familia y el hogar. Para intentar superar esta etapa, ante todo, tu hogar debe estar lleno de paz y amor cada mañana. La felicidad, ver crecer a tus hijos, estar con tu esposa, sentir paz y amor en casa. Es fundamental ir a entrenar todos los días con buen humor"