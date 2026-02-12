El Milan abre la puerta de salida a Chukwueze de cara al mercado de verano

El futuro de Samuel Chukwueze se perfila como uno de los movimientos más atractivos del próximo mercado en la Premier League

El futuro de Samuel Chukwueze apunta a convertirse en uno de los focos del próximo mercado de verano en Inglaterra. El extremo nigeriano, actualmente cedido por el AC Milan al Fulham, ha llamado la atención de varios clubes de la Premier League, entre ellos West Ham United y Crystal Palace, que ya habrían realizado consultas sobre su situación contractual.

De acuerdo con reportes procedentes de España, el conjunto italiano estaría dispuesto a negociar una venta definitiva si recibe una oferta cercana a los 30 millones de euros. La directiva “rossonera” considera que este podría ser el momento ideal para concretar una operación que genere ingresos importantes.

De Italia a Inglaterra: un renacer deportivo

Chukwueze, de 26 años, llegó al Milan en 2023 procedente del Villarreal por una cifra aproximada de 20 millones de euros. Sin embargo, su etapa en la Serie A no terminó de consolidarse. Durante la campaña 2024/25 disputó 26 encuentros ligueros, aunque solo fue titular en nueve ocasiones. En ese periodo sumó tres goles y dos asistencias en poco más de 900 minutos.

El cambio de aires hacia el fútbol inglés le ha sentado mejor. Desde su llegada al Fulham en calidad de préstamo con opción de compra, el atacante ha mostrado una versión más determinante. En 12 presentaciones en la Premier League ha contribuido con tres goles y cuatro asistencias, números destacados considerando que se ausentó en varios partidos por su participación con Nigeria en la Copa Africana de Naciones (AFCON).

West Ham se mueve, pero depende de la permanencia

El West Ham, ahora bajo la dirección de Nuno Espírito Santo, atraviesa una temporada complicada. Ubicado en la zona baja de la clasificación —actualmente en el puesto 18—, el club londinense necesita asegurar su permanencia antes de pensar en refuerzos de alto perfil.

Aun así, la directiva ya estaría trabajando en la planificación del próximo curso y ve en Chukwueze un perfil ideal para reforzar las bandas gracias a su velocidad, capacidad de desborde y aporte ofensivo. No obstante, cualquier intento formal por ficharlo dependerá en gran medida de que los “Hammers” eviten el descenso.

Fulham toma ventaja en la carrera

Mientras tanto, el Fulham, que se mantiene en una posición estable en la mitad superior de la tabla (décimo lugar), cuenta con una opción de compra incluida en el acuerdo con el Milan. Desde Italia existe confianza en que el club londinense activará esa cláusula al finalizar la temporada.

En las últimas jornadas, tras regresar de compromisos internacionales, Chukwueze ha sido titular ante rivales de peso como Manchester United y Everton, consolidándose como pieza habitual en el esquema del equipo del oeste de Londres. Esta continuidad ha reforzado la percepción de que su fichaje permanente es una posibilidad real.

Milan busca maximizar ingresos

El AC Milan tiene claro que necesita optimizar el rendimiento económico de sus jugadores cedidos con cláusulas de compra. El club ya aseguró una ganancia significativa con la transferencia de Alex Jiménez al Bournemouth y espera obtener una cifra aún mayor con la eventual venta de Chukwueze.

Según estimaciones publicadas en medios italianos, la operación podría dejar en las arcas milanistas alrededor de 24 millones de libras, una inyección importante que permitiría reforzar otras áreas del plantel.

Un cierre de temporada decisivo

Aunque su campaña en Inglaterra ha estado marcada por pequeñas molestias físicas y su participación internacional —donde Nigeria logró el tercer puesto en la AFCON—, el balance general del extremo es positivo. Su capacidad para desequilibrar partidos y generar oportunidades ha sido clave en varios encuentros.

Con el mercado estival acercándose, el nombre de Samuel Chukwueze promete ser protagonista. Fulham parece tener la primera opción, pero clubes como West Ham, Crystal Palace e incluso Aston Villa siguen atentos a cualquier movimiento. El desenlace dependerá tanto del rendimiento del jugador en los próximos meses como del contexto deportivo de los equipos interesados.