El Manchester United sueña con el retorno de McTominay

El futuro de Scott McTominay genera debate entre Italia e Inglaterra mientras su posible regreso al Manchester United

El futuro de Scott McTominay vuelve a ser tema de debate en Inglaterra e Italia. Tras su espectacular rendimiento en el Nápoles, algunos rumores apuntan a que el centrocampista escocés podría regresar a Old Trafford. Sin embargo, leyendas como Gordon Strachan advierten que el esquema actual del United y la posición de Bruno Fernandes dificultarían una vuelta exitosa.

Desde su salida de Manchester en 2024 por una cifra cercana a 25 millones de libras, McTominay ha brillado en Italia, logrando el título de liga con el Nápoles y recibiendo incluso nominaciones al Balón de Oro. Su papel en el equipo de Antonio Conte le ha permitido explotar su capacidad ofensiva, anotando diez goles en lo que va de temporada, además de superar registros históricos de otros escoceses en la Serie A.

El dilema táctico en Old Trafford

La polémica gira en torno a la compatibilidad de McTominay con el estilo de juego del Manchester United, especialmente con Bruno Fernandes ocupando el puesto de mediapunta. Strachan considera que la manera en que el escocés juega, avanzando con libertad desde el mediocampo hacia el área rival, podría no encajar en el esquema actual.

“Scott necesita un sistema que le permita llegar al área con libertad, sin demasiados toques ni restricciones”, declaró Strachan. “En Manchester, Fernandes ocupa ese rol y otros jugadores están más fijos en sus posiciones. No sé si sería el mejor entorno para él ahora mismo”.

Respeto a Carrick y situación de la directiva

McTominay ha mostrado admiración por Michael Carrick, actual interino en el United, con quien mantiene una relación de respeto tanto por haber sido compañero en Old Trafford como por su labor como entrenador. Aun así, la situación del club —entre especulaciones sobre la contratación de un nuevo técnico permanente y las limitaciones del esquema— hace que su regreso no sea tan sencillo.

Además, recientes declaraciones de Leonardo Giammarioli, responsable de desarrollo global del Napoli, apuntan a la dificultad de retener a sus estrellas. Giammarioli admitió que, ante ofertas importantes, como la llegada de clubes ingleses con gran poder económico, los jugadores podrían optar por marcharse.

El futuro de McTominay y su rendimiento actual

El internacional escocés ha demostrado un nivel sobresaliente en la Serie A, contribuyendo al éxito del Nápoles y consolidándose como pieza clave del equipo. Sin embargo, arrastra una lesión en el tendón que le obligó a perderse el partido de Coppa Italia contra el Como, afectando su ritmo competitivo antes de la recta final de la temporada.

A sus 29 años, McTominay se encuentra en un punto crucial de su carrera: continuar consolidándose en un equipo donde su estilo de juego es valorado, o considerar un regreso a la Premier League, posiblemente al Manchester United, aunque con condiciones que podrían limitar su protagonismo.

Un regreso complicado

Aunque algunos medios italianos sugieren que el escocés sueña con volver a Inglaterra “más pronto que tarde”, su situación en el Nápoles y la configuración del United hacen que la decisión sea compleja. La combinación de lesiones, estilo de juego y la presencia de Bruno Fernandes en el mediocampo convierte su hipotético retorno en un debate táctico y estratégico, donde ni la nostalgia ni la admiración de la directiva garantizan éxito.