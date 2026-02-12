El Milan prepara una jugosa oferta por Gerard Martín y el Barcelona escucha

El FC Barcelona no descarta una venta relevante en verano para reforzar la posición de delantero centro y el nombre de Gerard Martín aparece en el mercado. El AC Milan estudia una oferta que podría superar los 25 millones de euros por el central zurdo de 23 años que tiene contrato hasta 2028

El verano en el FC Barcelona empieza a dibujarse antes de tiempo. La dirección deportiva, liderada por Deco, asume que, si quiere acudir al mercado en busca de un delantero de nivel, necesitará generar margen salarial. Y eso, en la actual situación financiera del club, pasa por una venta importante.

Uno de los nombres que aparecen sobre la mesa es el de Gerard Martín. No es una decisión tomada, pero sí una posibilidad real. El canterano ya estuvo cerca de salir el pasado verano. Entonces, la operación no se cerró por la negativa del propio jugador, convencido de que podía ganarse un sitio en el primer equipo.

El interés del Milan y el precedente inglés

Según ha publicado The Touchline, el AC Milan se ha posicionado como uno de los clubes más interesados en el defensor azulgrana. La cifra que se maneja ronda los 25 millones de euros, una cantidad que en el contexto actual del Barça no es menor.

No sería el primer pretendiente. El pasado verano, el Wolverhampton Wanderers presentó una oferta formal cercana a los 15 millones. Había entendimiento entre clubes, pero Gerard Martín rechazó la salida. También el Everton mostró interés en los últimos días de mercado, aunque la puerta se cerró pronto.

La diferencia ahora es el perfil del pretendiente. El Milan, con aspiraciones europeas y un proyecto competitivo en la Serie A, representa un salto atractivo desde el punto de vista deportivo, para un jugador que empiza a hacerse un hueco en el equipo azulgrana.

De suplente de Balde a central zurdo consolidado

Gerard Martín ha vivido una gran transformación esta temporada. Lo que comenzó como una solución puntual por las bajas en defensa se ha convertido en una oportunidad sostenida. Bajo la dirección de Hansi Flick, ha disputado 30 encuentros y se ha asentado como central zurdo, posición que no era la suya natural.

La polivalencia es uno de sus grandes activos. Puede actuar como lateral izquierdo, donde Alejandro Balde es a priori el titular, o como central en línea de cuatro o de tres. A sus 23 años, ya combina margen de crecimiento con experiencia en escenarios exigentes, un extra para los clubes interesados en su contratación.

Su valor de mercado ha crecido de forma notable desde que subió al primer equipo. El club lo renovó hasta 2028, fijando una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Sin embargo, una oferta cercana a los 25 millones podría ser estudiada con pragmatismo si encaja en la planificación global.

La decisión, más política que deportiva

En el Barça, ninguna operación relevante se desvincula del contexto institucional. Las elecciones del 15 de marzo y la necesidad de equilibrar cuentas condicionan cualquier movimiento, más aún cuando en la carrera presidencial se han establecido nombres de primerísimo nivel como Julián Álvarez.

La prioridad deportiva es reforzar la delantera, teniendo en cuenta la más que posible salida de Robert Lewandowski. Pero para llegar ahí, el club necesita recursos. Gerard Martín no es considerado intocable, aunque su progresión invita a pensar que aún puede ofrecer mucho en el Camp Nou.

El Milan está atento. El jugador, de momento, mantiene su voluntad de seguir creciendo de azulgrana. El desenlace dependerá de números, proyecto y de cómo encaje su figura en la estructura que el Barça quiere construir a partir de junio.