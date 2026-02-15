Así queda la Serie A tras el triunfo del Inter y el tropiezo de la Juventus en la jornada 25 de Italia

La jornada 25 de la Serie A deparó duelos directos como los que vivieron Inter y Juventus o el Nápoles recibiendo a la Roma este domingo. Los interistas siguen siendo líderes con el Milan al acecho

La jornada 25 de la Serie A trajo duelos no aptos para aficionados con problemas cardiacos. El sábado, el líder Inter, recibió a la Juventus. Antes, el viernes, el Milan visitó al Pisa para vencer y seguir la estela del equipo con el que comparte ciudad y que le aventaja en ocho puntos en la tabla. Además, Nápoles y Roma se midieron para cerrar los partidos de este domingo y en uno de los duelos más interesantes de la jornada 25 de la Serie A. El Atalanta, se quedó sexto tras vencer a la Lazio en un duelo directo que terminó con un 0-2. Destacó también la derrota del Como de Cesc Fábregas ante la Fiorentina y con especial mención a la expulsión de Álvaro Morata con dos amarillas en apenas un minuto.

Inter 3-2 Juventus

Cuando la frustración pareció apoderarse de San Siro por dejar escapar viva a una 'Juve' en inferioridad, en ese momento en el que la desesperación se personificó en el Inter, apareció Piotr Zielinski para zanjar casi cualquier tipo de duda sobre el dominador en Italia con un zurdazo desde fuera del área que certificó la agónica victoria 'nerazzurra' (3-2) y que bien puede valer un 'Scudetto'.

Pisa 1-3 Milan

La vigencia de Luka Modric no admite todavía ninguna duda, porque no sólo juega como siempre, con la clase que lo acompañará sea cual sea su edad, sino que fue más allá en la visita del Milan al Pisa, cuando se inventó el gol de la victoria, el 1-2, en el minuto 85 para rescatar a su equipo y sostenerlo en la competencia por la Serie A, a cinco puntos del liderato del Inter, con ambos con los mismos partidos.

Como 1-2 Fiorentina

El Como 1907 se atasc�� este sábado y perdió (1-2) ante un Fiorentina que pelea por salir del descenso, por lo que el combinado de Cesc Fàbregas podría acabar la jornada fuera de puestos europeos, en un partido en el que Álvaro Morata fue expulsado por doble amarilla en apenas un minuto, ambas por conductas antideportivas sin balón de por medio.

Nápoles 2-2 Roma

El Nápoles resistió este domingo de manera encomiable ante el Roma (2-2) con un empate en los minutos finales del brasileño Alisson Santos que neutralizó el gran partido del español Bryan Zaragoza, asistente en el primero de los dos goles que anotó el neerlandés Donyell Malen, y dejó la tabla aún más apretada en la lucha por los puestos de Liga de Campeones.

