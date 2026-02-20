Destacan la influencia de Paco Jémez: "No habla muy bien inglés, pero nos ha dado esa sensación de victoria que necesitábamos”

Mateus Fernandes destaca a Paco Jémez como clave en la recuperación del West Ham, resaltando su influencia en ataque, defensa y mentalidad ganadora

El entrenador asistente del West Ham United, Paco Jémez, se está convirtiendo rápidamente en una figura esencial dentro del equipo. Su llegada al cuerpo técnico, acompañando a Nuno Espírito Santo, ha coincidido con una mejora notable en el rendimiento de los Hammers, que han ganado cuatro de sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

Reconocimiento de los jugadores

Varios futbolistas han destacado la influencia de Jémez. Mateus Fernandes, tras la victoria por 3-1 ante el Sunderland, aseguró a The Athletic que “no habla muy bien inglés, pero yo entiendo español e intento comunicarme con él”. El centrocampista subrayó que Paco “ha sido un entrenador muy positivo para nosotros”, ayudando tanto en ataque como en defensa, y contribuyendo a recuperar la sensación de victoria del grupo.

El mensaje constante de Jémez, resumido en “creer, pelear y controlar los partidos”, se ha convertido en una guía clave para jugadores como Fernandes, que ve en el dominio del ritmo del juego una herramienta fundamental para el centro del campo.

Un punto de inflexión ante Tottenham

Para Jémez, el momento que marcó un cambio de tendencia fue la victoria sobre el Tottenham Hotspur el 17 de enero, su primer partido junto a Nuno en el banquillo. “Esa victoria nos dio impulso y nos levantó el ánimo. A partir de ahí, todo ha ido mejorando”, comentó el entrenador español en declaraciones al sitio oficial del club.

Este triunfo, sumado a la actuación decisiva de Callum Wilson y al gol en tiempo extra de Taty Castellanos, consolidó la resurrección del West Ham, que lucha por mantenerse fuera de la zona de descenso en la Premier League.

Experiencia internacional y nuevo rol

A pesar de haber dirigido equipos en tres continentes, Jémez decidió aceptar el desafío de unirse al cuerpo técnico de un club de la Premier League. Su energía y enfoque fresco han sido fundamentales para revitalizar a los Hammers. Ahora, en su primera experiencia como asistente, aporta sus filosofías tácticas y refuerza la colaboración con Nuno Espírito Santo, ayudando a transformar un equipo que llegó a estar siete puntos por debajo del Nottingham Forest en la tabla.

Impacto en la plantilla

La mejora no solo se atribuye a Jémez. La llegada de Taty Castellanos, la salida de Lucas Paquetá y la influencia de jugadores como Crysencio Summerville y Mateus Fernandes han sido determinantes. Sin embargo, la presencia de Paco ha sido calificada como “brillante” por Ollie Scarles: “Es un talismán para nosotros. Nos motiva y aporta un gran ambiente. Todos los entrenadores son vocales, pero Paco impulsa al grupo”.

Fernandes coincidió en destacar su importancia: “Ahora tenemos esa sensación de victoria. Paco nos dice que creamos, peleemos y controlemos los partidos”.

Con su llegada, West Ham United ha encontrado un impulso tanto táctico como motivacional, consolidando a Paco Jémez como un pilar fundamental en la lucha por la permanencia y la mejora del rendimiento colectivo.