Jadon Sancho no seguirá en el Manchester United: fin a un fichaje de 85 millones

El Manchester United pone punto final a la etapa de Jadon Sancho y asume pérdidas tras una de las operaciones más costosas de su historia reciente

El ciclo de Jadon Sancho en el Manchester United está a punto de cerrarse de manera definitiva. El club de Old Trafford ha optado por no extender su contrato, que concluye el próximo 30 de junio, y asumir el impacto económico de una operación que nunca cumplió las expectativas. Lo que en 2021 fue presentado como un fichaje estratégico para liderar el nuevo proyecto deportivo ha terminado convirtiéndose en una de las inversiones más cuestionadas de los últimos años en la Premier League.

Una inversión millonaria sin retorno deportivo

Cuando el United desembolsó 85 millones de euros por el extremo inglés procedente del Borussia Dortmund, la ilusión era máxima. Sancho llegaba tras brillar en la Bundesliga y consolidarse como uno de los jóvenes más prometedores de Europa. Sin embargo, su rendimiento en Inglaterra estuvo lejos de justificar semejante desembolso.

A los altibajos deportivos se sumaron los cambios de entrenadores y problemas internos que impidieron darle continuidad. El resultado fue un rendimiento irregular, números discretos y una pérdida progresiva de protagonismo en el equipo.

Cesiones sin el impacto esperado

En busca de recuperar su mejor versión, el club apostó por varias cesiones estratégicas. El futbolista regresó al Borussia Dortmund, pasó por el Chelsea y más recientemente recaló en el Aston Villa. Aunque ha contado con minutos bajo la dirección de Unai Emery, su producción ofensiva sigue estando lejos del nivel que mostró en Alemania.

Las estadísticas de la presente temporada —con apenas un gol y una asistencia en 25 encuentros— reflejan la distancia entre la expectativa inicial y la realidad actual. La paciencia en los despachos se agotó.

Decisión firme en Old Trafford

Según medios británicos como The Sun, la directiva ha decidido no ejecutar ninguna cláusula que prolongue su vínculo. La estrategia es clara: cerrar el capítulo sin más dilaciones, liberar masa salarial y reorientar los recursos hacia nuevas incorporaciones que encajen en el proyecto deportivo.

El club asume que recuperar la inversión es inviable y prefiere priorizar la estabilidad financiera y deportiva. Mantener el contrato con la esperanza de una futura venta no entra en los planes actuales.

Un talento que busca redención

A punto de cumplir 26 años, Sancho encara un momento crucial en su carrera. Tendrá la oportunidad de elegir destino como agente libre, lejos del foco mediático que rodea al Manchester United. Su calidad técnica y capacidad de desequilibrio siguen siendo valoradas en el mercado internacional, aunque su cotización ya no es la de antaño.

Reestructuración y nuevo rumbo

La salida del extremo forma parte de una reconstrucción más amplia en el club. El Manchester United pretende renovar su plantilla y dejar atrás decisiones que no dieron resultado. El caso Sancho simboliza una etapa de planificación discutida, con grandes cifras pero escaso impacto competitivo.

En Old Trafford ya miran hacia adelante. Para el jugador, el verano abrirá una nueva etapa. Para el United, el adiós representa el cierre de una operación que nunca alcanzó el nivel esperado y que ahora se convierte en una lección de gestión deportiva.