De ganar la Premier, al abismo: el Leicester City se hunde en la Championship y aumenta el peligro de descender a la League One

El Leicester City cae a puestos de descenso en la Championship y ve cada vez más cerca el riesgo de bajar a la tercera división inglesa

La temporada del Leicester City se ha convertido en una auténtica pesadilla. El conjunto que hace menos de una década tocó la gloria en la Premier League ahora mira de frente el abismo de la tercera categoría del fútbol inglés.

De campeón histórico a luchar por no caer

El club que conquistó de manera inolvidable la Premier en 2016 atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Tras descender el curso pasado, el objetivo era regresar de inmediato a la élite desde la EFL Championship. Sin embargo, la realidad es muy distinta: los ‘Foxes’ ocupan el puesto 22, en zona de descenso a la EFL League One.

La reciente victoria del Blackburn Rovers frente al Queens Park Rangers provocó que el Leicester cayera a los puestos rojos de la tabla. Por delante aparece el Portsmouth FC, que marca la salvación con un punto más y que aún debe disputar su compromiso ante el Charlton Athletic.

Sanción económica y crisis institucional

A la preocupante situación deportiva se suma un golpe administrativo de gran impacto: una deducción de seis puntos por incumplir las normas financieras durante la temporada 2023-2024. El club fue castigado por superar los límites de pérdidas establecidos, no colaborar plenamente con la investigación y presentar fuera de plazo la documentación requerida.

Esta penalización ha agravado una dinámica negativa que ya incluía una racha de siete encuentros sin ganar, con seis derrotas en ese tramo. La combinación de malos resultados y sanción federativa ha arrastrado al equipo a una posición impensable hace apenas unos meses.

Sin rumbo en el banquillo

La inestabilidad también alcanza al área técnica. Hace tres semanas fue destituido el entrenador español Marti Cifuentes, y desde entonces el histórico exjugador Andy King ejerce como técnico interino. Bajo su dirección, el equipo ha encadenado cuatro derrotas consecutivas, lo que ha aumentado la presión en la directiva.

En las últimas horas ha cobrado fuerza el nombre de Gary Rowett como posible nuevo entrenador. El técnico, con amplia experiencia en la Championship tras dirigir a clubes como Birmingham, Derby o Stoke, sería el elegido para intentar una reacción inmediata en las 14 jornadas restantes.

Eliminación copera y calendario exigente

Por si fuera poco, el equipo quedó eliminado de la FA Cup tras caer en la prórroga frente al Southampton FC. Aunque supone un golpe anímico, al menos permitirá concentrar todos los esfuerzos en la lucha por la permanencia.

Con 14 partidos por disputarse, el margen de error es mínimo. Lo que parecía una temporada de transición para regresar rápidamente a la Premier se ha transformado en una batalla angustiosa por evitar un descenso histórico a League One, categoría que el club no pisa desde la campaña 2008-2009.

El Leicester, símbolo de una de las mayores gestas del fútbol moderno, afronta ahora el desafío de sobrevivir. La pregunta ya no es cuándo volverá a la élite, sino si logrará mantenerse en la segunda división.