Igor Tudor, el elegido para tomar el mando del Tottenham

El Tottenham Hotspur apuesta por Igor Tudor como solución de urgencia para reconducir la temporada tras la salida de Thomas Frank

El Tottenham Hotspur ya tiene sustituto provisional para su banquillo. El club londinense ha alcanzado un acuerdo verbal con Igor Tudor para que asuma como entrenador interino hasta el final de la presente temporada. La decisión llega tras la destitución de Thomas Frank, cesado después de la reciente derrota ante el Newcastle que dejó al equipo en una situación comprometida en la tabla.

Aunque aún quedan algunos detalles contractuales por cerrar, las conversaciones están muy avanzadas y todo apunta a que el técnico croata firmará un contrato de corta duración, sin cláusula que contemple su continuidad automática más allá del verano.

Un perfil con experiencia en grandes escenarios

A sus 47 años, Tudor cuenta con un recorrido destacado en los banquillos europeos. Ha dirigido a clubes de peso como la Juventus, el Olympique de Marsella, la Lazio, el Galatasaray y el Udinese, entre otros. Su etapa más reciente fue en la Juventus, donde fue cesado en octubre de 2025 tras una racha de ocho encuentros sin ganar que dejó al equipo en la octava posición de la Serie A.

Como futbolista, Tudor también dejó huella. Durante casi una década defendió los colores de la Juventus, conquistando dos títulos de Serie A y disputando la final de la Champions League 2003. Además, fue internacional con Croacia, formando parte del histórico combinado que alcanzó las semifinales del Mundial de 1998.

Misión: reaccionar en la Premier League

La situación deportiva del Tottenham exige una reacción inmediata. El conjunto ‘spur’ ocupa actualmente la 16ª posición en la Premier League, apenas cinco puntos por encima de los puestos de descenso. La dinámica reciente es preocupante: solo ha conseguido dos victorias en los últimos 17 partidos ligueros.

La directiva considera que Tudor puede aportar un impacto rápido gracias a su estilo intenso y su habitual sistema con defensa de tres centrales, una propuesta táctica que podría aportar mayor solidez a un equipo que ha mostrado fragilidad defensiva durante el curso.

Interinato hasta verano y búsqueda de un proyecto estable

La intención del club es que Tudor lidere al equipo hasta junio mientras se trabaja en la contratación de un técnico definitivo para la próxima campaña. La prioridad era contar con un entrenador antes del regreso de los jugadores a los entrenamientos, algo que se producirá a comienzos de la próxima semana.

Está previsto que Tudor viaje primero a Croacia y posteriormente se incorpore a la disciplina del Tottenham para preparar el exigente duelo ante el Arsenal en el derbi del norte de Londres, un encuentro clave tanto por la rivalidad como por la situación clasificatoria.

Un reto mayúsculo para el técnico croata

Para Tudor, esta oportunidad supone regresar a un gran escaparate europeo tras varios meses sin equipo. El desafío no es menor: estabilizar a un Tottenham en crisis, recuperar la confianza del vestuario y asegurar la permanencia sin sobresaltos.

Si logra enderezar el rumbo en estos meses decisivos, el croata reforzará su reputación como entrenador capaz de gestionar contextos de alta presión. De momento, su llegada representa un movimiento estratégico del Tottenham para ganar tiempo y competitividad mientras define el rumbo definitivo del proyecto deportivo.