Así queda la clasificación de la Premier League, tras los triunfos de Manchester City y Liverpool en la jornada 26 de la Liga inglesa

El Manchester City mete presión al Arsenal, el Aston Villa se consolida en la zona alta y el Liverpool se reengancha a la pelea europea en una vibrante jornada 26 de la Premier League

La jornada 26 de la Premier League dejó movimientos importantes en la zona alta de la tabla. El Manchester City recortó distancias con el liderato, el Aston Villa reforzó su posición en puestos de privilegio y el Liverpool se rehízo tras su último tropiezo. Todo ello a la espera de que el Arsenal complete la fecha.

El City no falla bajo la lluvia

En el Etihad Stadium, el Manchester City se impuso con autoridad al Fulham (3-0) en un encuentro condicionado por la intensa lluvia. Sin desplegar su versión más brillante, el equipo de Pep Guardiola resolvió el choque antes del descanso con tres tantos en apenas quince minutos.

El conjunto ‘citizen’ encontró facilidades tras un error defensivo del Fulham que permitió a Antoine Semenyo inaugurar el marcador. Poco después, Nico O’Reilly amplió la ventaja culminando una transición rápida, y Erling Haaland, siempre decisivo, firmó el tercero con un disparo ajustado desde la frontal. El delantero noruego suma ya 22 goles en liga, confirmando su peso en la lucha por el título.

Guardiola optó por reservar a Haaland tras el intermedio y el City controló el ritmo sin sobresaltos. Con esta victoria, los de Mánchester se sitúan a solo tres puntos del Arsenal, que aún debe disputar su compromiso ante el Brentford.

El Aston Villa gana sin brillo y se afianza

En Birmingham, el Aston Villa logró un trabajado triunfo frente al Brighton (1-0) gracias a un autogol de Jack Hinshelwood en los minutos finales. El equipo dirigido por Unai Emery rompió así una racha irregular y consolidó su tercera posición.

El gran protagonista fue Emiliano “Dibu” Martínez, que sostuvo a los suyos con varias intervenciones decisivas. Cuando el empate parecía inevitable, un centro de Leon Bailey terminó en un desafortunado desvío de Hinshelwood que desequilibró el marcador.

El Villa alcanza los 50 puntos, ampliando su ventaja sobre Manchester United y Chelsea, que no pasaron del empate en esta jornada. Por su parte, el Brighton cae a la zona media de la clasificación, aún con margen sobre el descenso.

El Liverpool se rehace en Sunderland

Tras caer ante el City días atrás, el Liverpool reaccionó con un triunfo ajustado ante el Sunderland (0-1) en el Stadium of Light. El tanto decisivo llegó en el minuto 61, cuando Virgil van Dijk cabeceó a la red un saque de esquina ejecutado por Mohamed Salah.

Los ‘reds’ dominaron gran parte del encuentro, aunque les costó transformar su superioridad en ocasiones claras. Florian Wirtz fue de los más activos en ataque, estrellando incluso un balón en el poste. El Sunderland, que no había perdido en casa en la presente liga, plantó batalla y obligó a intervenir a la zaga visitante.

Con esta victoria, el conjunto de Anfield se sitúa a dos puntos de los puestos de Champions League, beneficiado también por los tropiezos de sus rivales directos.

Así queda la clasificación de la Premier League tras la jornada 26