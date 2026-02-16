El Real Madrid frena la renovación de Rüdiger mientras el central escucha ofertas

Antonio Rüdiger encara los últimos meses de contrato con el Real Madrid sin una oferta de renovación sobre la mesa. Tottenham, West Ham, Crystal Palace y PSG siguen atentos a su situación, mientras Arabia Saudí vuelve a aparecer como opción potente en lo económico

El tramo final de temporada sirve para dibujar la próxima campaña, y en el caso del Real Madrid, uno de los nombres que concentra miradas es el de Antonio Rüdiger. El central alemán, de 32 años, finaliza contrato el próximo 30 de junio y, a día de hoy, no existe una propuesta formal para ampliar su vínculo.

La situación no es de ruptura, pero sí de espera. En Valdebebas prefieren analizar con calma qué versión ofrece el defensa en estos meses finales de campeonato antes de tomar una decisión estructural sobre su futuro, en una defensa muy criticada en los últimos meses.

Una temporada marcada por la irregularidad

Rüdiger llegó libre a Madrid en 2022 tras finalizar su etapa en el Chelsea y su impacto fue inmediato. Se convirtió en un referente competitivo, agresivo en el duelo y dominante en escenarios de máxima exigencia europea, erigiéndose como líder en la zaga blanca.

Sin embargo, el presente curso ha sido diferente. Las molestias físicas le han impedido enlazar continuidad y, cuando ha estado disponible, su rendimiento no siempre ha alcanzado el nivel que mostró en campañas anteriores. En un club donde la exigencia es permanente, cada detalle cuenta.

El cuerpo técnico valora su experiencia, su personalidad y su peso en partidos grandes, pero el club también trabaja en una línea de rejuvenecimiento defensivo. La competencia ha crecido y el escenario ha cambiado respecto a hace dos temporadas.

El mercado inglés toma posiciones

Mientras el Madrid analiza, Inglaterra observa con atención. Según diversas informaciones procedentes de medios británicos, tres clubes de la Premier League han iniciado contactos para estudiar su fichaje a coste cero: Tottenham Hotspur, West Ham United y Crystal Palace.

El atractivo es evidente. Incorporar a un central de su experiencia sin pagar traspaso resulta una oportunidad de mercado difícil de ignorar. En especial para un Tottenham que atraviesa un momento delicado y busca líderes contrastados que aporten estabilidad inmediata.

Rüdiger conoce la liga, el ritmo y el contexto competitivo inglés. No necesitaría adaptación. Además, según Bild, el jugador estaría dispuesto a revisar ligeramente sus pretensiones salariales si eso facilita su regreso a Londres.

PSG y Arabia Saudí, alternativas de peso

Más allá de la Premier, el Paris Saint-Germain también sigue su situación. En París valoran su jerarquía internacional y su perfil para reforzar una defensa que busca equilibrio entre juventud y experiencia.

Pero la opción económicamente más potente vuelve a llegar desde Oriente Medio. El Al-Ittihad ha iniciado contactos con su entorno y podría ofrecerle condiciones salariales superiores a las actuales. En el Madrid percibe en torno a 280.000 euros semanales, cifra elevada pero asumible para la entidad blanca. En Arabia, el margen económico es aún mayor.

La decisión, no obstante, no será únicamente financiera. A su edad, el central también valora el proyecto deportivo, la competitividad y el contexto en el que cerrar su etapa en la élite.

El Madrid, pendiente de su respuesta en el campo

En el Santiago Bernabéu la postura es clara: el rendimiento marcará el camino. Si Rüdiger demuestra que sus problemas físicos forman parte del pasado y recupera su versión más sólida en el tramo decisivo, el club podría plantear una renovación corta, probablemente por una temporada más.

Si las dudas persisten, la salida será natural. Sin conflicto ni dramatismos. El Madrid no acostumbra a prolongar vínculos cuando percibe que el ciclo competitivo se acerca a su final.

Rüdiger, por su parte, ha paralizado cualquier conversación hasta conocer el panorama completo. Se siente cómodo en el club, pero entiende que se encuentra ante el que probablemente sea su último gran contrato, donde el Tottenham encabeza la lista de posibles destinos.

El verano se acerca y las posiciones comienzan a definirse. En el fútbol moderno, la paciencia también forma parte de la estrategia. Y en este caso, cada partido puede inclinar la balanza hacia la continuidad, o hacia un nuevo destino.