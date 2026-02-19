Ya es oficial: Bukayo Saka renueva con el Arsenal hasta 2031 con un contrato histórico

El Arsenal hace oficial la renovación de Bukayo Saka hasta 2031 y asegura la continuidad de su gran referente

Era un movimiento esperado desde hace meses y finalmente se ha hecho oficial: Bukayo Saka continuará ligado al Arsenal con un nuevo contrato de larga duración. La entidad londinense ha confirmado la renovación del extremo inglés, que amplía su compromiso hasta 2031, enviando un mensaje claro tanto al mercado como a sus rivales directos: el proyecto deportivo gira en torno a su futbolista más determinante.

La noticia supone un balón de oxígeno para la afición ‘gunner’, necesitada de una alegría tras el reciente empate liguero frente al Wolverhampton Wanderers. La continuidad del dorsal ‘7’, canterano y símbolo del club, refuerza la estabilidad de un equipo que aspira a consolidarse definitivamente entre la élite europea.

Un contrato acorde a su dimensión

El nuevo acuerdo sitúa a Saka entre los jugadores mejor remunerados de la Premier League. Según diversas informaciones en Inglaterra, el atacante superará las 300.000 libras semanales, cifra que lo coloca en el grupo salarial más alto del campeonato, solo por detrás de nombres como Erling Haaland o Mohamed Salah.

La negociación se prolongó durante más de un año, aunque quedó prácticamente encarrilada a comienzos de temporada, cuando el futbolista dio el visto bueno definitivo a su continuidad. El club ha querido anticiparse a cualquier escenario y asegurar los mejores años de un jugador que, con apenas 24 años, ya está en plena madurez competitiva.

Pieza esencial para Arteta

Desde su debut con el primer equipo en 2018, Saka ha experimentado una progresión constante. Bajo la dirección de Mikel Arteta, el extremo se ha consolidado como uno de los atacantes más influyentes del campeonato inglés. Esta temporada acumula siete goles y varias asistencias en más de treinta encuentros oficiales, a pesar de haber atravesado algunos problemas físicos.

En total, roza ya los 300 partidos oficiales con la camiseta del Arsenal y supera ampliamente el centenar de contribuciones directas entre goles y asistencias. Su regularidad y capacidad de desequilibrio lo han convertido en un referente absoluto dentro y fuera del vestuario.

Un mensaje firme al mercado

La renovación de Saka se suma a la política de blindaje que el club ha aplicado en los últimos cursos. Futbolistas clave del proyecto también han ampliado sus contratos, consolidando una base sólida para competir por la Premier League y la UEFA Champions League.

En los últimos tiempos, el internacional inglés fue vinculado con gigantes europeos como el Real Madrid, lo que incrementó la presión sobre la directiva para asegurar su continuidad. Con esta ampliación contractual, el Arsenal despeja cualquier duda y reafirma que su estrella es intocable.

Presente y futuro también con Inglaterra

Más allá de su impacto en el club, Saka se ha convertido en una figura capital para la selección inglesa. Con casi medio centenar de internacionalidades y 14 goles, es uno de los pilares del combinado nacional, ahora dirigido por Thomas Tuchel.

El extremo londinense representa la nueva generación que aspira a devolver títulos a Inglaterra. Su renovación no solo fortalece al Arsenal, sino que consolida a uno de los futbolistas más determinantes del fútbol europeo actual. Con contrato hasta 2031, el Emirates Stadium seguirá disfrutando durante años de su talento, desequilibrio y liderazgo.