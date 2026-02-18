Marc Kosicke lo confirma: Klopp dijo “no” a Manchester United y Chelsea

El agente de Jürgen Klopp confirma que el técnico rechazó ofertas de grandes clubes y selecciones para mantenerse, por ahora, alejado de los banquillos

Tras cerrar una etapa dorada al frente del Liverpool FC en 2024, Jürgen Klopp parecía decidido a disfrutar de una existencia más pausada, lejos de la presión semanal del fútbol de élite. Sin embargo, su nombre no ha dejado de sonar en los despachos de media Europa. A pesar de las múltiples llamadas y propuestas de alto nivel, la respuesta del técnico alemán ha sido firme: no es el momento de volver a entrenar.

Durante casi una década en Anfield (2015-2024), Klopp transformó al club ‘red’ en una potencia continental, conquistando ocho títulos, entre ellos la Champions League 2019 y la Premier League 2020, poniendo fin a una sequía histórica en el campeonato doméstico inglés. Su salida dejó un vacío difícil de llenar y convirtió su futuro en uno de los grandes enigmas del mercado de entrenadores.

Ofertas de gigantes europeos y selecciones

Según reveló su representante, Marc Kosicke, el preparador germano recibió ofertas formales de clubes de la talla del Manchester United y el Chelsea. Ambos intentaron convencerlo con proyectos ambiciosos y presupuestos de primer nivel, pero Klopp mantuvo su postura: no dirigirá a otro equipo inglés que no sea el Liverpool.

Además de los clubes, varias selecciones nacionales tantearon su incorporación. Las selecciones de Inglaterra, Estados Unidos y Alemania tantearon su incorporación. No obstante, el alemán dejó claro que necesitaba un descanso real tras años de exigencia constante.

Una nueva etapa en Red Bull

En octubre de 2024, Klopp sorprendió al aceptar el cargo de Director Global de Fútbol en Red Bull GmbH. Esta función le permite seguir vinculado al deporte desde una perspectiva estratégica, sin la presión diaria de los resultados.

El propio entrenador ha reconocido que este cambio le ha devuelto cierta normalidad a su vida. Tras casi 25 años dedicados de lleno a los banquillos, ahora puede disfrutar de tiempo personal que antes era impensable. Ha confesado públicamente que, durante su carrera, apenas asistió a eventos sociales o incluso al cine debido al ritmo frenético de la competición.

Posible retorno en el horizonte

Aunque su entorno no descarta un eventual retorno, hoy por hoy Klopp se siente cómodo en su nuevo rol. Kosicke ha insinuado que quizá en el futuro “necesite volver a oler el vestuario”, pero insiste en que actualmente está satisfecho y sin prisas.

Cabe recordar que el alemán es uno de los pocos entrenadores de élite que solo ha dirigido tres clubes profesionales y nunca ha sido despedido, un dato que refuerza su prestigio en el panorama internacional.

El mercado de entrenadores seguirá girando en torno a su figura mientras permanezca disponible. Sin embargo, la última palabra la tendrá siempre Klopp, quien parece decidido a elegir cuidadosamente su próximo desafío… si es que decide asumirlo.