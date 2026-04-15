Mascherano dimite y deja al Inter Miami por sorpresa

Javier Mascherano deja el banquillo del Inter Miami por motivos personales tras una etapa histórica

El Inter Miami anunció de forma inesperada la salida de Javier Mascherano, quien ha decidido poner fin a su etapa en el banquillo por motivos personales. La noticia ha generado impacto en la MLS, ya que el técnico argentino era una de las figuras clave del proyecto deportivo.

El propio Mascherano explicó su decisión en un comunicado, dejando claro que se trata de una cuestión personal: “He decidido cerrar este ciclo como entrenador del Inter Miami”.

Un legado histórico en tiempo récord

La etapa del exjugador del FC Barcelona al frente del conjunto de Florida será recordada por sus éxitos. Bajo su dirección, el equipo liderado por Lionel Messi logró el primer gran título de su historia, conquistando la MLS Cup.

Además, el equipo firmó una campaña brillante, con registros ofensivos históricos y un estilo de juego que lo convirtió en uno de los conjuntos más atractivos del campeonato. La temporada 2025 quedará marcada por los récords goleadores y el dominio en la Conferencia Este.

Agradecimiento y despedida emotiva

En su mensaje de despedida, Mascherano quiso poner en valor el trabajo colectivo: agradeció al club, a los empleados y especialmente a los jugadores, a quienes atribuyó gran parte de los logros conseguidos.

“Siempre me llevaré el recuerdo de la primera estrella del club”, destacó el técnico argentino, subrayando el valor simbólico del título logrado. También tuvo palabras para la afición, reconociendo su papel en los momentos clave.

Un proyecto que sigue su camino

Desde la entidad, el reconocimiento hacia el entrenador ha sido total. La directiva destacó su figura como pieza fundamental en el crecimiento del club y aseguró que su nombre quedará ligado para siempre a la historia del Inter Miami.

El propietario Jorge Mas resaltó su impacto: no solo por los títulos, sino también por su liderazgo, compromiso y profesionalidad en el día a día.

Guillermo Hoyos toma el relevo

Tras la salida de Mascherano, el club ha reaccionado con rapidez y ha confiado en Guillermo Hoyos para asumir el cargo de manera inmediata. El técnico argentino, con amplia experiencia internacional, ya ha dirigido su primera sesión al frente del equipo.

Su llegada representa una apuesta por la continuidad, ya que formaba parte de la estructura deportiva del club y conoce bien el proyecto.

Un futuro abierto para Mascherano

A sus 41 años, Mascherano cierra una etapa corta pero exitosa en los banquillos, dejando tras de sí un legado importante. Aunque por ahora su prioridad pasa por resolver cuestiones personales, su trayectoria invita a pensar que volverá pronto al fútbol profesional.