Zubimendi lidera al Arsenal contra el Sporting de Portugal y se cita con el Atlético de Madrid en Champions

El mediocentro del conjunto de Arteta fue elegido MVP de la vuelta de cuartos de final de Copa de Europa en el Emirates ante el equipo portugués. Tras las molestias que sufrió en la rodilla en marzo, el ex de la Real Sociedad vuelve a su mejor nivel y ya pone el foco en la eliminatoria contra los de Simeone, la que valoró

El Arsenal consiguió el pase a semifinales de la UEFA Champions League. El empate ante el Sporting de Portugal en el Emirates permite a los de Arteta la clasificación a la siguiente ronda, tras el 0-1 logrado en el José Avalade. En este sentido, el MVP del choque de vuelta fue Martín Zubimendi, que habló sobre la eliminatoria ante el Atlético de Madrid.

El jugador de 27 años, tras unas molestias que sufrió en el parón de selecciones de marzo, está de vuelta a su mejor nivel liderando al conjunto 'gunner'. Martín Zubimendi se tuvo que retirar de la concentración con España el pasado 29 de marzo, lo que hizo saltar las alarmas en el Arsenal. Sin embargo, el mediocentro logró tres titularidades consecutivas, en la eliminatoria de cuartos de final de UEFA Champions League ante el Sporting de Portugal y en el choque de Premier League frente al Bournemouth.

Zubimendi habla del Arsenal - Atlético de Madrid de semifinales de UEFA Champions League

Además, Zubimendi, tras el encuentro ante el Sporting de Portugal del pasado miércoles, habló sobre la eliminatoria que se le presenta al Arsenal ante el Atlético de Madrid en semifinales de Copa de Europa. Los de Arteta se medirán a un equipo como el de Simeone que ha derrotado al Barcelona de Hansi Flick, superado por bajas importantes como las de Raphinha o el estado de forma de Frenkie de Jong.

De esta manera, Zubimendi, que atendió a El Larguero en la noche de ayer, valoró el enfrentamiento contra el Atlético de Madrid: "Ya los conozco bien, además este fin de semana tienen contra la Real Sociedad, a ver qué tal va. Y nada, creo que están en un gran momento, con mucha confianza y espíritu, como es el Atlético de Madrid. Ya les conocemos de fase de grupos pero esto será diferente".

En este sentido, el Atlético de Madrid, en primer lugar, recibirá al Arsenal en el Metropolitano el próximo miércoles 29 de abril. Tras ello, será el turno de los de Arteta de verse las caras con el equipo de Simeone en el Emirates, fijado para el martes cinco de mayo, en un encuentro que determinará cuál de los dos clubes se clasifican a la gran final de la UEFA Champions League. Por su parte, el conjunto colchonero cuenta con un importante antecedente frente a los 'gunner'.

Zubimendi zanja el debate por su posible fichaje por el Real Madrid

Por otro lado, Zubimendi dejó claras sus preferencias de cara a la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid en La Cartuja, apostando por el equipo de Pellegrino Matarazzo: "A muerte, a muerte, obviamente. Me lo pondré en la cena". Cabe recordar que el jugador de 27 años jugó toda su carrera anteriormente en el equipo vasco, hasta que fichó, en la pasada ventana de traspasos, por el Arsenal.

Preguntado por su posible fichaje por el Real Madrid, Zubimendi fue muy claro al respecto: "No tengo respuesta, pero no he estado muy encima de todo eso. Creo que eso ya pasó en su momento y tengo otras cosas en la cabeza. Malo no es". El centrocampista del Arsenal se encontraba en el radar del conjunto blanco, pero terminó fichando por el equipo de Arteta, con el que tiene firmado un contrato hasta 2030.

Los datos que dejó Zubimendi en el Arsenal - Sporting Portugal

La UEFA le otorgó a Zubimendi el MVP del choque que enfrentó al Arsenal con el Sporting de Portugal en el Emirates el pasado miércoles. El centrocampista jugó los 90 minutos, intocable en el doble pivote con Declan Rice, en el once titular de Arteta. Además, el ex de la Real Sociedad firmó un 89% de pases completados, siendo cinco los que dejó en tres cuartos de campo. Por otro lado, en defensa fue un muro, ganando el 100% de los duelos, como aéreos y ganados.

Zubimendi registró además seis recuperaciones a lo largo del partido, siendo clave parando los ataques del Sporting de Portugal, que tan solo firmó un tiro a puerta en un encuentro que debía remontar. El Arsenal, que cuenta con un Gabriel Jesús que se pronunció por su futuro, también se quedó en un solo lanzamiento entre los tres palos, dejando el choque en el Emirates con pocas ocasiones claras de peligro sobre la portería de David Raya y de Rui Silva.