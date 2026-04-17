Cuti Romero se pierde la temporada por lesión y Tottenham ya tiene reemplazo

El central argentino dice adiós al curso por lesión de rodilla, mientras el club londinense negocia con Marcos Senesi, del Bournemouth, en plena lucha por evitar el descenso en Premier League

Cristian ‘Cuti’ Romero se perderá lo que resta de temporada con el Tottenham tras sufrir una lesión de rodilla el pasado fin de semana. El técnico Roberto De Zerbi confirmó este viernes la baja del central argentino, clave tanto en su club como en la Selección argentina.

La ausencia llega en un momento crítico para los Spurs, que están en zona de descenso en la Premier League y ya trabajan en el mercado, donde el nombre de Marcos Senesi gana fuerza como posible sustituto.

La lesión de Cuti Romero agrava la crisis del Tottenham

El defensa argentino cayó lesionado tras un choque en el último partido de Premier, la derrota por 1-0 ante el Sunderland, encendiendo todas las alarmas en el club londinense. La confirmación de su baja hasta final de temporada supone un golpe duro para la defensa del equipo.

Roberto De Zerbi, técnico del Tottenham, no ocultó su preocupación en la previa del duelo ante el Brighton: “Lo siento mucho por él”, afirmó, dejando claro que el jugador no volverá a competir este curso.

Un problema también para Argentina a las puertas del Mundial

La lesión no solo afecta al Tottenham. La Selección argentina también sigue con inquietud la evolución del jugador, uno de los pilares defensivos del equipo, cuando restan dos meses para que inicie el Mundial.

Romero suma 49 internacionalidades y es una pieza clave en el esquema de la albiceleste, siendo actual campeón de la copa mundialista. Su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá queda ahora en duda.

El calendario y los plazos de recuperación marcarán si el central puede llegar en condiciones a la cita internacional, cuando los primeros pronósticos no son nada alentadores.

Marcos Senesi, el elegido para reforzar la defensa

Ante este escenario, el Tottenham ya ha activado su plan en el mercado. El principal objetivo es Marcos Senesi, central del Bournemouth que termina contrato en junio.

Según informa The Athletic, las negociaciones están avanzadas, y el club londinense confía en cerrar su incorporación para reforzar una zaga muy debilitada. El argentino, con gran experiencia en la Premier League, encaja en el perfil buscado por el equipo.

La permanencia, condición clave para cerrar el fichaje

Sin embargo, la operación no está asegurada. Senesi ha puesto una condición clara ante la situación del conjunto londinense: jugar en el Tottenham solo si el equipo mantiene la categoría.

Actualmente, los Spurs ocupan puestos de descenso, a dos puntos de la salvación, lo que añade presión en este tramo final de la temporada. El futuro deportivo del club será determinante para concretar la llegada del defensor.

Un final de temporada decisivo para el Tottenham

El equipo londinense afronta semanas clave tanto en lo deportivo como en la planificación del futuro. La racha negativa, con 14 partidos sin ganar, ha complicado su situación en la tabla.

La lesión de Cuti Romero agrava aún más el panorama, obligando al club a reaccionar en todos los frentes. Sin su capitán y defensa estrella, la lucha por la permanencia se pone más cuesta arriba que nunca.

El desenlace de la temporada marcará el futuro inmediato del club, que ya ve como pierde fuerza negociadora ante la posibilidad de perder la categoría, con un Senesi que espera, mientras es codiciado por el mercado europeo.