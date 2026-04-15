Hugo Ekitike dice adiós al Mundial 2026 tras su grave lesión con el Liverpool

El delantero francés se rompió el tendón de Aquiles ante el PSG en Champions League y deja a la Selección francesa sin una de sus principales opciones ofensivas para Estados Unidos, México y Canadá

Ekitike al momento de sentir la lesión en el tendón de Aquiles durante el Liverpool - PSGIMAGO

Hugo Ekitike no estará en el Mundial 2026 tras confirmarse la gravedad de la lesión sufrida en el partido de Champions League entre el Liverpool y el PSG. El delantero francés se rompió el tendón de Aquiles antes de la media hora de juego, en una acción en la que se desplomó tras un mal apoyo y tuvo que abandonar el campo visiblemente afectado.

El atacante, de 23 años, era una de las apuestas recientes de Didier Deschamps en la Selección francesa y había logrado hacerse un hueco en las convocatorias tras su buen rendimiento durante la temporada. Su ausencia supone un golpe importante para el combinado nacional, que pierde a una pieza clave de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Didier Deschamps confirma la baja y muestra su apoyo al delantero

El seleccionador francés no tardó en confirmar la peor noticia tras los primeros informes médicos. En su intervención, dejó claro el alcance de la lesión y el impacto que tendrá tanto para el jugador como para el equipo.

“Hugo sufrió una grave lesión el martes por la noche contra el PSG. Lamentablemente, la gravedad de su lesión le impedirá terminar la temporada con el Liverpool y participar en el Mundial”, explicó Didier Deschamps, que también quiso enviar un mensaje de ánimo al futbolista.

El técnico destacó la rápida integración del delantero en el grupo y subrayó que “esta lesión es un duro golpe para él, pero también para la Selección francesa”, insistiendo en que el jugador contará con el apoyo del vestuario durante su recuperación.

Una lesión que corta su mejor momento en el Liverpool

La lesión llega en un momento especialmente delicado para Ekitike, que había logrado consolidarse como una de las piezas más fiables del Liverpool en ataque, que fue eliminado finalmente por el PSG. Sus cifras durante la temporada reflejan su impacto en el equipo inglés.

El delantero había firmado 17 goles y 6 asistencias, convirtiéndose en una de las referencias ofensivas del conjunto dirigido por Arne Slot. Su rendimiento le había permitido competir por un puesto en la Selección francesa, incluso perfilándose como titular de cara al Mundial.

Francia pierde una opción clave para su ataque

La ausencia del atacante obliga a Didier Deschamps a replantear su esquema ofensivo de cara al Mundial. Ekitike ofrecía versatilidad, pudiendo actuar tanto como referencia en el área como en posiciones más abiertas.

Su conexión con jugadores como Kylian Mbappé y su capacidad para adaptarse a distintos sistemas lo convertían en una pieza valiosa dentro del grupo. Sin él, el seleccionador deberá apoyarse en alternativas como Marcus Thuram, Kolo Muani u Ousmane Dembélé.

Un proceso de recuperación largo que condiciona su futuro inmediato

Los primeros diagnósticos apuntan a una baja prolongada que podría alejar al jugador de los terrenos de juego durante varios meses. Según explicó el doctor Nicolas Baudrier en declaraciones recogidas por L'Equipe, el tiempo estimado de recuperación podría alcanzar los nueve meses.

Este escenario no solo le aparta del Mundial, sino que también condiciona su inicio de la próxima campaña, tanto a nivel de club como con la Selección.

Un golpe duro para Francia en un torneo donde partía como favorita

La selección francesa afronta el Mundial 2026 como una de las grandes candidatas, pero la baja de Ekitike supone una pérdida significativa en su rotación ofensiva. El equipo deberá adaptarse a esta ausencia en un grupo exigente en el que competirá contra Selecciones como Senegal, Irak y Noruega.

El desafío ahora pasa por reorganizar el ataque sin uno de los jugadores que mejor había respondido en los últimos meses, en un torneo donde cada detalle puede marcar la diferencia.