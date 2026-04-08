Inglaterra se rinde a Raya y aviva el debate en la portería de España

La exhibición de David Raya con el Arsenal FC en la Champions League ha desatado un debate creciente en la Selección española. Mientras en Inglaterra lo sitúan entre los mejores porteros del mundo, en España sigue a la sombra de Unai Simón en la carrera hacia el Mundial 2026

El rendimiento de David Raya en la Champions League ha sido el detonante de una discusión que lleva tiempo gestándose: el portero titular de la Selección española en el Mundial 2026.

Tras el último parón internacional, donde Luis de la Fuente optó por convocar a cuatro guardametas (Unai Simón, David Raya, Joan García y Álex Remiro), el papel del portero del Athletic Club sigue siendo el principal, mientras que Raya y Joan García se mantienen al acecho con grandes actuaciones.

Un recital que cruza fronteras

David Raya fue decisivo en la victoria del Arsenal ante el Sporting de Portugal en los cuartos de final de Champions, firmando una actuación sobresaliente que sostuvo a su equipo durante todo el partido.

Con hasta cinco intervenciones de mérito, el portero español mantuvo el 0-0 hasta el gol de Kai Havertz en el minuto 91, que dio ventaja a los ingleses en la eliminatoria. Su actuación no solo fue clave en el resultado, sino que volvió a situarle en el foco mediático internacional.

Inglaterra lo coloca en la élite

La prensa británica ha reaccionado con contundencia al nivel de Raya. Medios como BBC, The Guardian o The Times han destacado su impacto en el Arsenal, llegando a plantear si está entre los mejores porteros del mundo.

Su propio compañero Havertz fue aún más directo: “Para mí es el mejor del mundo. Está infravalorado”.

No es una afirmación aislada. Raya suma 22 porterías a cero esta temporada y lidera la lucha por el Guante de Oro en la Premier League, un galardón que ya ha conquistado en las dos últimas campañas.

Un papel secundario con España

Sin embargo, este reconocimiento internacional contrasta con su situación en la Selección española. A día de hoy, el puesto de titular sigue perteneciendo a Unai Simón, una decisión firme de Luis de la Fuente.

El guardameta del Athletic Club ha sido indiscutible en las últimas convocatorias, lo que ha relegado a Raya a un rol secundario, como ya ocurrió durante la final Nations League, cuando el guardameta vasco volvió a ser titular, a pesar de no estar a su mejor nivel en LaLiga.

Una competencia cada vez más abierta

El debate no se limita a dos nombres. La portería de España cuenta con varios candidatos de nivel para el Mundial 2026. Además de Unai Simón y David Raya, aparecen perfiles como Álex Remiro o Joan García, que también presionan desde atrás con actuaciones destacadas en sus clubes, especialmente el guardameta del Barcelona, quien debutó en el último parón.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la elección del portero titular se convierte en una de las grandes incógnitas de la Selección. El rendimiento de Raya en Inglaterra está elevando el nivel del debate y generando presión mediática, poniendo más tensión sobre la decisión de De La Fuente.

Un debate que ya es inevitable

Cuando todo apuntaba a un posible debate entre Joan García y Unai Simón, desde el extranjero suman a la pugna a David Raya como la mejor baza española mientras Álex Remiro espera su oportunidad, en un conflicto a cuatro donde, mínimo, uno de ellos no viajará a Estados Unidos, México y Canadá

Por ahora, la respuesta de Luis de la Fuente se mantiene firme. Pero si el portero del Arsenal continúa a este nivel, el debate en la portería de España no hará más que crecer en los próximos dos meses.