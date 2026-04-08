Arteta se rinde a David Raya y celebra un triunfo de oro en Lisboa: "Ha sido mágico"

Arteta celebra una “gran noche” del Arsenal, elogia a Raya como “magnífico” y destaca el valor de ganar en un campo casi inexpugnable

El técnico del Arsenal FC, Mikel Arteta, no ocultó su satisfacción tras la victoria por 0-1 frente al Sporting CP en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. El entrenador calificó la noche como “muy importante” para su equipo, especialmente por el contexto reciente y la dificultad del rival.

El conjunto londinense logró imponerse en un estadio donde el Sporting acumulaba una larga racha sin perder, lo que añade aún más valor al resultado conseguido fuera de casa.

Un partido exigente decidido por detalles

Arteta reconoció que su equipo tuvo dificultades en ataque, especialmente en los metros finales. El Arsenal logró generar situaciones de peligro, pero le faltó precisión en el último pase y mayor velocidad para romper el sistema defensivo rival.

Pese a ello, el técnico destacó que el equipo supo mantenerse firme y aprovechar una acción decisiva en los instantes finales, donde apareció la calidad de los jugadores de refresco para inclinar la balanza.

David Raya, protagonista absoluto

Uno de los nombres propios del encuentro fue el portero David Raya, cuya actuación resultó determinante. Arteta lo definió como “magnífico y extraordinario”, resaltando sus intervenciones clave para mantener la portería a cero.

El guardameta fue elegido mejor jugador del partido, confirmando su gran momento de forma. Incluso compañeros como Kai Havertz han llegado a considerarlo uno de los mejores del mundo en la actualidad.

Un respiro tras semanas complicadas

El triunfo llega en un momento necesario para el Arsenal, que venía de perder la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City y de caer eliminado en la FA Cup frente al Southampton FC.

Arteta subrayó que este resultado supone un impulso anímico importante, especialmente tras las bajas recientes en la plantilla. El técnico confía en recuperar pronto a jugadores como Bukayo Saka y Jurrien Timber, que podrían regresar en los próximos días.

La eliminatoria sigue abierta

Por su parte, el entrenador del Sporting, Rui Borges, defendió que la eliminatoria aún no está decidida. Aseguró que su equipo generó ocasiones claras y que está preparado para competir en escenarios adversos.

El gol decisivo, obra de Kai Havertz en los minutos finales, otorga ventaja al Arsenal de cara al partido de vuelta en Londres, donde se decidirá el pase a semifinales.

Confianza y ambición en el vestuario

Más allá del resultado, el mensaje del vestuario es claro: el equipo cree en sus opciones. El propio David Raya afirmó que el grupo tiene plena confianza en poder conquistar el título, reflejando la ambición de un Arsenal que busca consolidar su identidad en los momentos decisivos de la temporada.

Con la ventaja mínima en la eliminatoria, los de Arteta afrontan el siguiente duelo con optimismo, conscientes de que aún queda trabajo por hacer para sellar su clasificación.