El futbolista del Atlético de Madrid es la principal arma de Simeone para la Champions League, motivo por el cual el técnico argentino optó por no alinearlo en LaLiga ante el Barcelona

El Atlético de Madrid y el Barcelona se ven las caras en los cuartos de final de la Champions League. El conjunto rojiblanco ya conoce lo que es apear de una competición al cuadro blaugrana esta temporada, mientras que los azulgranas afrontan la eliminatoria con confianza tras la victoria liguera ante los colchoneros por 1-2. Precisamente, en ese duelo en LaLiga, Simeone dio descanso a Julián Álvarez, que no jugó ni un solo minuto ante el combinado de Hansi Flick. En la eliminatoria europea, el argentino apunta a ser una de las figuras que buscará desequilibrar la balanza a favor del Atlético de Madrid, que se guarda un as bajo la manga con Julián Álvarez.

Julián Álvarez se transforma en la Champions League con el Atlético de Madrid y amenaza al Barcelona

Simeone no quiso dar pistas al Barcelona en LaLiga con Julián Álvarez al que reservó en el banquillo para los cuartos de final de la Champions League. El argentino se quedó sin pisar el césped ante el líder de la competición, pero apunta a ser clave en los dos encuentros europeos que se aproximan. La Champions League, además, se ha vuelto la competición fetiche para el atacante del conjunto rojiblanco, que se guarda un as goleador bajo la manga con Julián Álvarez para sorprender al Barcelona.

El futbolista de Calchín suma 8 goles y cuatro asistencias en 11 partidos disputados en la máxima competición europea esta temporada, además de haber alcanzado los 15 tantos como rojiblanco en la Champions League en apenas 21 partidos, un dato que no había sido registrado hasta la fecha en el Atlético de Madrid, llegando a dicha cifra en un menos número de encuentros que figuras como Giezmann o Diego Costa. En LaLiga, como contraposición, el nivel del atacante no está siendo el esperado y acumula los mismos datos que en la Champions League, pero con 18 partidos más jugados.

El Barcelona, atento a Julián Álvarez

Al otro lado del terreno de juego, el Barcelona mira atentamente las actuaciones de Julián Álvarez, buscando la manera de apagar la magia de un argentino muy deseado en el Camp Nou. El futuro del futbolista rojiblanco sigue estando en el Atlético de Madrid, de momento, pero los cantos de sirena del conjunto blaugrana y las polémicas declaraciones de Julián Álvarez, que no cierra la puerta a una posible marcha, elevan la tensión en una eliminatoria dónde, de una forma u otra, las miradas están puestas sobre el atacante Campeón del Mundo.