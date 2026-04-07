Simeone, sobre el Barça: "No hay rival menor, aún más en cuartos y semifinales"

El técnico argentino no quiere mirar más allá de los cuartos de final y se centra en el Barcelona, "un rival importante en un momento importante de la competición"

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha atendido a los medios de comunicación la tarde de este martes en la previa del duelo de ida de los cuartos de final de la Champions que este miércoles le medirá al Barcelona en el Camp Nou. A su lado estaba Antoine Griezmann, al que agradeció todo este tiempo juntos después de que el galo confirmara su marcha al Orlando City a final de temporada.

"Estoy agradecido de haber tenido a un futbolista diferencial, que llegó corriendo por el lateral, pasó tres meses difíciles para entender dónde estaba. Le comenté que le veía en una posición más por dentro, con una energía mental increíble. Luego muchas veces ha marcado la mayor cantidad de goles en la temporada. Es uno de los mejores que he tenido, sí", ha reconocido Simeone, que también sabía que tenía decidida su marcha desde hace un tiempo: "Hay charlas que no se cuentan. Hemos hablado bastante, él me dijo lo que sentía, lo entendí y a por el partido".

El rival, el Barça

"Es un rival importante en un momento importante de la competición. No hay rival menor, aún más en cuartos y semifinales. Sabes la capacidad que tiene el Barcelona, lo fuerte que es en casa. Estamos acá para competir y llevar el partido adonde creemos que le podemos hacer daño".

Dónde se le puede hacer daño a este Barcelona

"Mañana a partir de las nueve espero que podamos representarlo".

Ataca mejor el Atletico que defiende

"Todos los equipos cuando atacan mejor defienden peor. El Barcelona es uno de ellos. Tienen capacidad de hacer muchos goles y eso favorece su manera de jugar. Nosotros estamos en un proceso de atacar mejor de lo que defendemos".

Le preocupan los apercibidos

"No estoy al tanto de las amonestaciones".

Saber los cruces y el haber eliminado ya al Barça en Copa, influye

"Nosotros sabemos donde estamos y a quién nos va a enfrentar. Tenemos mucha ilusión y necesitamos seguir adelante".

Sus palabras hacia Griezmann

"Se me ocurrió hace seis horas cuando supe que salía en rueda de prensa. Era una oportunidad maravillosa para dejar al entrenador y que aparezca la persona y transmitir lo que siento".

Cómo está Oblak

"Está mejor, trabajando muy bien. Entendía que no estaba al cien por cien y, en este caso, es mejor que continúe jugando Juan y, esperemos, que podamos tenerlo en Sevilla".

¿Sueña con el título?

"Pienso solo en el Barcelona".