Flick protege a Lamine Yamal tras su enfado: "Es un jugador increíble, pero solo tiene 18 años"

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, ha salido en defensa de Lamine Yamal tras su reacción en el último partido de LaLiga ante el Atlético de Madrid. En la previa del duelo de Champions League ante nuevamente los rojiblancos, el entrenador alemán ha querido rebajar la polémica y lanzar un mensaje claro sobre la joven estrella azulgrana

Flick habla en la previa del Barcelona - Atlético de ChampionsIMAGO

El episodio protagonizado por Lamine Yamal tras la victoria en LaLiga ante el Atlético de Madrid no ha pasado desapercibido, pero dentro del vestuario del Barça se interpreta con naturalidad.

En la previa de los cuartos de final de la Champions League ante nuevamente el conjunto rojiblanco, Hansi Flick fue contundente al abordar el enfado del joven extremo al finalizar el encuentro: “Lamine tiene 18 años. Es un jugador increíble, pero solo tiene 18 años”.

Un talento que también necesita protección

El entrenador alemán quiso poner en contexto la reacción del español, subrayando su juventud y su carácter competitivo. “A veces está enfadado cuando le cambio o en alguna acción. Es emocional y está bien”, explicó.

Lejos de verlo como un problema, Flick lo entiende como parte del crecimiento del futbolista: “Le apoyamos, le ayudamos en su desarrollo. Tenemos que cuidarlo”. Además, dejó una frase que refleja la confianza total en su progresión: “Será el mejor en el futuro”.

Un Barça joven ante un reto exigente

Más allá del foco en Lamine, Flick también destacó la juventud del equipo, con jugadores como Pau Cubarsí o Gerard Martín asumiendo responsabilidades importantes en la zaga.

“Somos un equipo realmente joven. Están haciendo un gran esfuerzo jugando cada minuto”, señaló, poniendo en valor la evolución del grupo.

Un duelo diferente en Champions

El técnico quiso marcar diferencias respecto al reciente enfrentamiento en Liga ante el Atlético de Madrid. “Es diferente. Es la Champions. Tenemos que jugar a nuestra manera con todos involucrados”, afirmó.

Flick espera un partido de máxima exigencia ante un rival al que conoce bien: “El Atlético es un equipo duro, con actitud y jugadores rápidos. Siempre es difícil jugar contra ellos”.

La clave: controlar el partido

El entrenador insistió en la importancia del control del juego, especialmente en fase ofensiva: “Para mí, mañana es muy importante el ataque”.

También hizo un llamamiento a la afición, en una nueva noche mágica en el Camp Nou: “La gente sabe cuándo apoyar y mañana les necesitamos”.

Sin mirar más allá del presente

Flick evitó entrar en debates sobre el futuro de jugadores como João Cancelo, quien compareció antes que él, centrando el discurso en el presente competitivo. “Tenemos que estar concentrados desde el principio. Es la Champions, es una gran oportunidad para todos”, concluyó.

El Barcelona tiene una nueva prueba de fuego en una temporada donde aspira a lo grande. Líderes en LaLiga con un cómodo colchón de 7 puntos sobre el Real Madrid, la Champions League aparece como la asignatura pendiente en la ‘Ciudad Condal’.