El Inter se planta por Bastoni y el Barcelona ya tiene plan alternativo en la Serie A

El FC Barcelona ha activado la ‘operación central’ para reforzar el eje de la defensa de cara a la próxima temporada. Con Alessandro Bastoni como gran objetivo, aparece Jhon Lucumí como alternativa inmediata ante las dificultades de la negociación con el Inter Milan

Bastoni durante un partido con el Inter de MilanIMAGO

La dirección deportiva del FC Barcelona, encabezada por Deco, tiene claro que necesita incorporar un defensa de primer nivel para equilibrar una zaga marcada por la juventud de Pau Cubarsí y Gerard Martín, mientras que Ronald Araújo aparece como alternativa junto a Eric García.

De entre los candidatos posibles, hay uno que lleva semanas tomando la delantera, el central del Inter de Milan, Alessandro Bastoni, cuyas negociaciones ya han comenzado, pero no están siendo todo lo fácil que se esperaba, llevando al conjunto azulgrana a buscar alternativas dentro de la propia Serie A.

Bastoni, el elegido, pero con condiciones

El Barça ya ha dado pasos firmes por Bastoni. Las conversaciones entre clubes y jugador están en marcha desde hace tiempo, y la entidad azulgrana ha presentado una primera propuesta cercana a los 45 millones de euros.

Además, el central italiano vería incrementado su salario por encima de los cinco millones netos por temporada, lo que refleja la apuesta del club por convertirle en un pilar defensivo.

Sin embargo, el Inter no está dispuesto a facilitar su salida. Desde el entorno del club italiano se insiste en que cualquier operación debería superar los 60 millones de euros.

El Inter se planta y protege a su estrella

La respuesta del Inter ha sido contundente. Su presidente, Giuseppe Marotta, ha salido públicamente para respaldar a Bastoni y dejar claro que no existe necesidad de vender.

El club italiano, además, ha reforzado la imagen del jugador tras las críticas recibidas por su expulsión en el partido ante Bosnia y Herzegovina que dejó a la Selección de Italia fuera del próximo Mundial, escenificando unidad en el vestuario.

Eso sí, desde Italia deslizan que, si el jugador decide salir, solo lo hará mediante una operación de gran impacto económico.

Deco mueve ficha y activa el plan B

Ante este escenario de bloqueo, el Barça ya ha reaccionado. Según informa el medio italiano Il Resto del Carlino, el club azulgrana ha reactivado una vía alternativa: el fichaje de Jhon Lucumí.

El central del Bolonia, internacional con Colombia, es un perfil que gusta desde hace tiempo en la dirección deportiva y podría convertirse en una opción más accesible económicamente.

Lucumí, una oportunidad de mercado

Lucumí termina contrato en 2027 y no ha renovado, lo que abre la puerta a su salida este verano. Su precio inicial ronda los 25 millones de euros, aunque el interés del Barça podría encarecer la operación.

El colombiano también cuenta con pretendientes en la Premier League y Turquía, lo que añade presión a una posible negociación.

Un verano clave en la defensa azulgrana

El Barça se encuentra ahora en un momento decisivo. La apuesta por Bastoni sigue viva, pero las exigencias del Inter obligan a valorar alternativas.

La estrategia de Deco parece clara: presionar con una opción paralela para intentar desbloquear la operación principal o, en su defecto, asegurar un refuerzo de garantías. De momento, el mercado apenas ha empezado a moverse, pero en Barcelona la ‘operación central’ ya está al rojo vivo.