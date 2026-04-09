Ronald Araujo avisa sobre la posible remontada del Barcelona en Champions League y esquiva la expulsión de Cubarsí

El defensa charrúa atendió a los medios de comunicación después de la derrota de los de Hansi Fflick por 0-2 ante el Atlético de Madrid en la ida de cuartos de final y apostó por la remontada el próximo martes

El Barcelona sabía cómo se le podía ganar al Atlético de Madrid, tanto que lo hizo el pasado fin de semana en Liga. Pero la Liga es una cosa y la Champions League es otra cosa. Este pasado miércoles, tal y como ocurrió en Copa del Rey hace algunas semanas, el Atlético de Madrid dio el primer golpe en el partido de ida de cuartos. Pero a diferencia de lo que pasó en el choque de Copa del Rey, los de Simeone jugaban a domicilio por lo que su triunfo por 0-2 ante los culés cobra un valor mayor si cabe.

La polémica mano no señalada de Pubill y la expulsión a Cubarsí fueron las notas mal sonantes de un encuentro en el que los culés apretaron el el segundo tiempo a pesar de contar con uno menos pero que Sorloth se encargó de sentenciar con el 0-2. Tras el encuentro, uno de los pesos pesados del vestuario como es Ronald Araujo, atendió a Movistar para prometer dar guerra en el partido de vuelta del próximo martes en el Metropolitano.

Ronald Araujo promete pelea en la vuelta de cuartos de final de la Champions League

Araujo apeló a la personalidad de los jugadores del Barcelona además de su calidad para no descartar una remontada en lo que sería una noche mágica de Champions League para los culés: "Lo hicimos muchas veces. Es difícil en su cancha, pero si hay alguien capaz de hacer esto es este equipo, porque tenemos jugadores con calidad y una gran personalidad. Vamos a ir a buscar la remontada". Araujo reconoció que la expulsión de Cubarsí en el primer tiempo "condicionó" a su equipo que en ese momento "tenía la pelota, estaba generando ocasiones y pudo meter gol".

La polémica expulsión de Cubarsí

Sobre la expulsión de Cubarsí, Ronald Araujo no quiso entrar a valorarla al alegar que no la vio en televisión: "No la vi en la tele. Me dicen que es un poco rigurosa, que pueden cobrarla o no. Sea como sea, este equipo tiene capacidad para remontar, esto estoy convencido". Nuevamente Araujo insistió sobre la capacidad del Barcelona para remontar: "Lo intentamos, pero no se pudo. En el segundo tiempo salimos más fuertes a pesar de ser uno menos. Tuvimos la pelota, pero no pudimos encontrar un gol. Estamos tristes por la derrota, pero con las ganas de que podemos remontarlo".

Por último Araujo habló de la ausencia de reproches por habérselo dejado todo el Barcelona sobre el terreno de juego: "No hay nada que reprochar al equipo, lo intentamos hasta el final y no sé dio resultado que queríamos". Añadiendo además que al final del encuentro hubo "algunos jugadores un poco cansados".