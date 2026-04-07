Cancelo deja en el aire su futuro en el Barcelona: "Siempre hay opciones"

João Cancelo, actualmente cedido en el FC Barcelona por el Al-Hilal, ha abierto la puerta a seguir en el club azulgrana más allá de esta temporada. En la previa del duelo de Champions League ante el Atlético de Madrid, el lateral dejó un mensaje claro sobre su situación y su deseo de futuro

El internacional portugués, Joao Cancelo, fue uno de los protagonistas en la rueda de prensa previa a los cuartos de final de la Champions League entre FC Barcelona y Atlético de Madrid. El lateral, que aprovechó su comparecencia para analizar el partido, también habló abiertamente sobre su continuidad en el conjunto azulgrana, al estar actualmente cedido por el Al-Hilal de Arabia Suadí.

Cancelo no esquivó la pregunta sobre su futuro y fue directo: “Siempre hay opciones. Soy jugador del Al-Hilal pero siempre hay opciones. Veremos qué pasa a final de temporada”.

Un futuro abierto en el Barça

El portugués reconoció que su situación está aún por decidir, aunque dejó entrever su predisposición a continuar en el conjunto azulgrana. “Yo sé lo que quiero, pero no lo voy a decir”, explicó, dejando abierta la incógnita sobre su próximo destino.

Su rendimiento en las últimas semanas ha reforzado su papel dentro del equipo, especialmente tras un inicio marcado por su anterior etapa en Arabia. “Cuando llegué había dudas, que ya estaba acabado… y mira, el fútbol es así”, afirmó.

El impacto de Flick en el equipo

Cancelo también destacó la influencia de Hansi Flick en el cambio del Barcelona con respecto a su etapa anterior en el club, especialmente en la intensidad y el estilo de juego.

“El equipo asume riesgos en la presión. Flick ha metido esa dinámica de presionar alto. Cuesta adaptarte, pero casi siempre tienes el control del partido”, explicó, subrayando la evolución táctica del equipo.

Además, valoró la personalidad del técnico: “Está cerca de los jugadores y hace que vayamos a buscar ese nivel. Ha metido agresividad y eso nos hace diferentes”.

Lamine Yamal, talento diferencial

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue Lamine Yamal, al que Cancelo no dudó en situar entre los mejores. “Si no es el jugador con más talento del mundo, está en el top-3”, aseguró, destacando su impacto dentro del equipo pese a su juventud.

También restó importancia a su enfado tras el último partido de Liga en El Metropolitano: “Creo que está todo resuelto. Mañana lo necesitamos y estará a gran nivel”.

El reto ante el Atlético

En lo deportivo, Cancelo espera un partido exigente ante el Atlético de Madrid. “Esperamos el mismo Atlético de siempre: intenso, agresivo y con mucho talento. Tenemos que controlar el partido para ganar”, afirmó.

El portugués dejó claro que el objetivo es encarrilar la eliminatoria: “Lo perfecto sería casi sentenciar, pero tenemos que estar preparados para todo”.

Un Barça que mira alto

El lateral también puso en valor la ambición del equipo en esta fase de la temporada: “Todos soñamos con ganar la Champions. Vamos a hacer todo lo posible para pasar”.

En ese camino, reconoció la importancia de jugadores como Raphinha o Gavi, a quien definió como “el alma del equipo”.