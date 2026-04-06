Las variantes de Hansi Flick en el once titular contra el Atlético tras la lesión de Marc Bernal

El centrocampista del Barcelona se perderá la ida de cuartos de final de Champions League ante los de Simeone, por lo que la opción del técnico alemán para sustituir al canterano podría ser la de Eric García

El Barcelona afronta el próximo miércoles la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid. Los de Hansi Flick se vuelven a ver las caras con los de Simeone en el Camp Nou tras el duelo del pasado sábado en el Metropolitano, además de la pasada eliminatoria en Copa del Rey.

En este sentido, el técnico alemán tiene dudas de cara al once titular, como el sustituto de un Marc Bernal que ha sufrido un esguince de tobillo. De esta manera, una de las opciones sobre la mesa es la de Eric García, que ya jugado en el doble pivote esta temporada.

Marc Bernal, una baja inesperada para el encuentro de Champions frente al Atlético

El Barcelona dio a conocer el parte médico de Marc Bernal, confirmando las sospechas con la lesión del futbolista de 18 años: "El jugador del primer equipo Marc Bernal sufre un esguince en el tobillo izquierdo. El tiempo de recuperación se decidirá en función de su evolución". Además, el centrocampista fue suplente en el encuentro ante el Atlético de Madrid, posiblemente con la ida de comenzar de inicio en el choque de este sábado.

Sin embargo, las molestias fueron creciendo para un Marc Bernal que no tuvo otra opción que pedir el cambio en el minuto 62, por lo que entró Koundé, regresando más de un mes después. Por ello, la baja del canterano del Barcelona obliga a Hansi Flick a mover piezas de cara al importante partido frente al Atlético de Madrid de este miércoles, sabiendo que Frenkie de Jong sigue recuperándose de su lesión y todo parece indicar que no tendrá luz verde para volver a al convocatoria.

Eric García irrumpe como posible opción para el centro del campo del Barcelona

Eric García podría ser el jugador que acompañe a Pedri en el once titular de Hansi Flick ante el Atlético de Madrid. El futbolista del Barcelona ya estuvo situado en el doblete pivote durante el encuentro del pasado sábado, por lo que todo apunta a que es la opción más fiable en estos momentos, dada la baja de Marc Bernal y la lesión de Frenkie de Jong. El holandés sigue con la cuenta atrás esperando poder estar listo de nuevo.

Además, Eric García, que no fue convocado por Luis de la Fuente para el anterior parón de selecciones, ha tenido dos semanas para seguir entrenando y llegar en el mejor estado de forma posible al tramo final de temporada. En este sentido, el jugador de 25 años ya ha sido una solución para Hansi Flick cuando jugadores como Pedri o Frenkie de Jong han estado lesionados, cumpliendo con creces en el doble pivote del once del Barcelona.

Hansi Flick termina de perfilar uno de las alineaciones más importantes de la temporada

Por otro lado, Hansi Flick afronta una de las decisiones más importantes de la temporada, que no es otra que la de decidir un once para un choque decisivo para el Barcelona. Una de las incógnitas estará en el '9'. Dani Olmo fue el elegido el pasado sábado en el Metropolitano, jugando además los 90 minutos. Por su parte, Ferrán disputó la segunda mitad y Lewandowski entró en el 79'.

La vuelta de Koundé podría hacer que Hansi Flick opte por el francés para comenzar de inicio frente al Atlético de Madrid. Además, las buenas sensaciones con Cancelo y Rashford podrían hacer indicar que el técnico del Barcelona no haga movimientos en la banda izquierda con respecto al pasado fin de semana, dejando el resto del once que salió en el Metropolitano.