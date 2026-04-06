El Espanyol ya pone el foco y apunta al derbi frente al Barcelona: "Creo que lo haremos, seguro"

Tras el empate ante el Real Betis en La Cartuja, Manolo González y el varios de los jugadores pericos destacaron la importancia del encuentro frente a los de Hansi Flick en el Camp Nou y la idea de sacar un "resultado positivo"

El Espanyol sigue sin conocer la victoria en 2026. El empate frente al Real Betis en La Cartuja evidenció el problema del equipo de Manolo González en esta segunda vuelta de LaLiga, que logró no encajar pero tampoco pudo derribar la portería de Valles.

Tras la visita a los de Pellegrini, la plantilla ya pone el foco en el derbi de este sábado contra el Barcelona. De esta manera, jugadores como Omar El Hilali, Pol Lozano o Edu Expósito reconocieron la importancia del encuentro, conscientes de que puede ser buena oportunidad para lograr la primera victoria del año

Manolo González, muy claro sobre la dificultad del choque en el Camp Nou

Manolo González, en la rueda de prensa posterior al empate ante el Real Betis, quiso dejar atrás el mismo y pensar en el encuentro ante el Barcelona de la próxima jornada de LaLiga EA Sports: "Toca preparar ahora el siguiente encuentro, trabajar bien durante la semana y seguir compitiendo al máximo nivel".

Manolo González se mostró claro y apuntó que tienen "que mantener esta línea y afrontar lo que viene con la máxima exigencia. Llegan ahora partidos difíciles, pero es que todos lo son. Ahora vamos a campo del Barça sabiendo que es complicadísimo, pero vamos a competir al máximo nivel como hemos hecho siempre contra ellos".

Pol Lozano y el "resultado positivo" frente al Barcelona

Por su parte, Pol Lozano, que jugó los 90 minutos en el empate ante el Betis, ofreció sus declaraciones tras el 0-0 en La Cartuja: "Sobre todo porque hemos estado muy cerca en los partidos que hemos jugado contra ellos, tanto el año pasado como este. Creo que se han decantado de su lado por pequeños detalles, muy pequeños. Hemos estado muy igualados hasta los finales de los partidos"

Sobre el derbi frente al Barcelona de este sábado en el Camp Nou, Pol Lozano afirmó que tienen "muchas ganas de obtener un resultado positivo y creo que lo haremos, seguro". En este sentido, cabe destacar que el conjunto de Hansi Flick llegará tras un importante desgaste por el partido que tendrán que disputar ante el Atlético de Madrid este miércoles, de cuartos de final de Champions League.

Omar El Hilali y Edu Expósito, a por más puntos para la clasificación de Primera División

Omar El Hilali también se pronunció de cara al partido de este sábado: "La semana que viene ir al derbi a ganarlo. Hay que hacer bueno este punto la semana que viene, es un derbi, ya sabemos lo que significa para los pericos un partido así. Así que con muchas ganas ya de jugarlo, toca prepararlo con las máximas ganas y la máxima ilusión posible".

Por último, Edu Expósito apuntó a la confianza en conseguir la primera victoria del año tras un comienzo de 2026 en el que el Espanyol ha registrado ocho derrotas y cinco empates: "Ojalá el sábado toque, pero bueno, hay que continuar. Vienen dos partidos fuera de casa complicados y a ver si rascamos muchos puntos".