Koke lanza un aviso al Barcelona: "Es lo que todos soñamos"

El capitán del Atlético de Madrid admite que la Champions es lo "único" que le falta en su exitosa carrera y hará todo lo posible para volver a eliminar a los azulgranas, como en la Copa del Rey, para intentar plantarse a las puertas de una nueva final

El Atlético de Madrid espera una explicación del Comité Técnico de Árbitros tras sentirse de nuevo perjudicado en el encuentro liguero del pasado sábado frente al FC Barcelona, lo que se suma a la indignación ya expresada por lo sucedido antes del parón contra el Real Madrid. Pero el calendario no de tregua y toca cambiar el chip para medirse este miércoles de nuevo al cuadro azulgrana en la ida de los cuartos de final de la Champions.

Con la baza de lo sucedido en las semifinales de la Copa del Rey, en la que ya apearon al cuadro catalán, los colchoneros afrontan este cruce con la ilusión de seguir adelante en la máxima competición europea y verse las caras en semifinales con Arsenal o Sporting de Portugal. Así lo ha dejado patente el capitán Koke Resurrección, que sueña con levantar la 'orejona' en Budapest.

“La Champions es lo que todos soñamos. La verdad es que me queda menos tiempo, pero vamos a intentarlo. Es lo único que me falta", aseguró el centrocampista al hacer balance de su exitosa carrera como rojiblanco al recibir el premio 'One Club Man’ que otorga la plataforma FutbolJobs.

Con 729 partidos a sus espaldas como colchonero, más que ningún otro jugador en la historia, el madrileño sabe lo que es ganar dos Ligas, una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas de Europa y otra de España. Pero como todos los rojiblancos no olvida lo cerca que estuvo de alzarse con la Champions en 2014 y 2016, estando ahora a cinco encuentros de ese gran sueño.

A sus 34 años, Koke ha vivido grandes momentos en el club de su vida. Pero no quiere quedarse con ninguno en especial. En su lugar, recalca que "ponerme cada fin de semana la camiseta del Atlético de Madrid es lo mejor que hay".

Se queda con Griezmann

A regañadientes, en cambio, elige a Griezmann, que vive sus últimos meses en el Metropolitano, como el compañero que más le ha marcado, aunque también se acuerda de muchos otros. "Es difícil quedarse con uno porque he tenido compañeros que me han transmitido muchísimo, compañeros con los que me lo he pasado muy bien, compañeros que futbolísticamente me han dado y aportado mucho… me puedo quedar con los Gabi, Godín, Juanfran, Raúl García, Antoine… Jan Oblak también, Filipe Luis, Diego Costa, muchos compañeros… Es difícil quedarse con uno, pero bueno, con el que he vivido muchas cosas es con Antoine, hemos disfrutado un montón tanto dentro como fuera del campo y podría quedarme con él", afirmó.

"Con Diego Costa tenía una conexión muy buena; con Filipe Luis, cuando jugaba por la banda, también nos entendíamos muy bien y disfrutábamos mucho. Con Antoine también, solo cuando cojo la pelota él ya sabe lo que tiene que hacer y cuando él la coge igual", añadió sobre algunos de los mitos rojiblancos de los últimos tiempos.

Los elogios a Diego Simeone

Pero si hay una figura clave en la carrera del internacional español es sin duda Diego Simeone, de quien destaca su constancia para no aflojar después de tanto tiempo en el banquillo colchonero. "No es fácil estar durante tantos años, ya sea como jugador o él como entrenador, y yo creo que el respeto y la confianza que él ha depositado en mí y yo obviamente también creer en todo lo que hace día a día… yo creo que eso es la base de una relación: el compromiso, el trabajo, el estar día a día al pie del cañón. Y lo que destacaría del míster es las ganas que tiene todos los días de competir por ganar, que siempre está con la misma intensidad, por lo menos lo que yo he visto desde el primer día hasta el día de hoy, y eso es de admirar. Y es una relación de entrenador-jugador-capitán que obviamente luego con el paso de los años, pues se ha hecho no de amistad pero sí que es cierto que tiene más confianza por estar tantos años, pero bueno siempre hemos tenido ese respeto y marcas distancias… y es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí", sentenció.