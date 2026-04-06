Simeone celebra la presencia de refuerzos para el primer asalto de Champions ante el Barcelona

El Atlético de Madrid ya prepara la ida de los cuartos de final de este próximo miércoles con el regreso de Jan Oblak, Marc Pubill y Marcos Llorente, mientras que Giménez no se entrenó y es duda

Indignado por los arbitrajes sufridos en los dos últimos encuentros ligueros ante Real Madrid y FC Barcelona, lo que le ha llevado a pedir explicaciones al Comité Técnico de Árbitros, el Atlético de Madrid ya prepara el primer asalto de los cuartos de final de la Champions de nuevo ante el conjunto azulgrana. Tras la jornada de descanso programada por Diego Simeone, la plantilla colchonera regresó este lunes al trabajo con buenas noticias procedentes de la enfermería.

La duda en la portería

Así, el técnico rojiblanco ya tiene a sus órdenes a Jan Oblak y Marc Pubill, dos jugadores importantes en sus planes, así como el centrocampista Rodrigo Mendoza. Pero aún está por ver cuál será la decisión del 'Cholo' en la portería. El esloveno se ejercitó con normalidad y en teoría debe regresar al once, aunque lleva un mes sin competir y Juan Musso ha ofrecido un buen rendimiento en su ausencia, transmitiendo seguridad. En un partido de máxima exigencia, tampoco sería descabellado por tanto que el argentino pueda seguir bajo palos ante la previsible falta de ritmo del teórico titular.

Las pruebas con Marc Pubill

Por su parte, Marc Pubill formará en principio en el eje de la zaga junto a Hancko tras perderse los dos últimos choques ligueros y la vuelta de la anterior ronda europea frente al Tottenham, lo que además le dejó sin opciones de estrenarse con la selección española. Además, Giménez, que jugó la última media hora ante el Barça el pasado sábado, sufre unas molestias en el sóleo que le impidieron ejercitarse y le convierten en duda. Pero, pese a ello, Simeone también probó con el ex de la UD Almería como lateral derecho en el partidillo de este lunes.

Pablo Barrios y Johnny Cardoso, bajas seguras

En el mismo, además, dio pistas acerca de sus planes en un centro del campo donde seguirá sin poder contar con Pablo Barrios y Johnny Cardoso. Así, todo apunta a que el acompañante de Koke en la medular será Marcos Llorente, que regresará tras no jugar frente a los azulgranas en LaLiga por sanción. El madrileño ya ejerció esa función en la eliminatoria de Copa del Rey entre ambos equipos y repetirá a priori en el primer asalto de Champions, aunque acabó las probaturas del 'Cholo' como lateral, pasando Marc Pubill a ser central.

Sea como fuere, el preparador colchonero tendrá más opciones donde elegir de cara al importante choque de este próximo miércoles en el Camp Nou, después de que en su última convocatoria tuviese que tirar de varios canteranos. De hecho, debutaron tanto el mediocentro Javi Morcillo, del Atlético Madrileño, como el jovencísimo Taufik Seidu, que a sus 18 años sigue quemando etapas a velocidad de vértigo, pasando directamente al primer equipo desde el Atlético C.

Será este martes cuando Simeone realiza la prueba definitiva en una sesión que arrancará a las 11:00 horas. Ya por la tarde, la expedición rojiblanca pondrá rumbo a la Ciudad Condal, donde el técnico argentino ofrecerá a las 20:00 horas la habitual rueda de prensa previa al partido acompañado por uno de sus pupilos.