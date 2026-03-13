Pubill lanza un mensaje a Luis de la Fuente y su comparación con Sergio Ramos: "Estaría muy bien"

El joven español es una de las grandes sorpresas de esta temporada en el fútbol español ya que se ha convertido en un central de primer nivel cuando hasta ahora era lateral. El defensa del Atlético de Madrid se siente preparado para jugar en la Selección Española y está feliz de ser comparado con la leyenda del Real Madrid

Marc Pubill, central del Atlético de Madrid, está siendo uno de los mejores jugadores españoles en lo que va de temporada. El futbolista está rindiendo a gran nivel y es uno de los jugadores que cuenta con muchas opciones de ser convocado con la Selección Española. Un reto para el que está preparado. El catalán también ha hablado sobre su reconversión a la posición de central que hace años hizo una leyenda como Sergio Ramos.

Marc Pubill le ha dejado un mensaje a Luis de la Fuente, seleccionador de España, al que le ha transmitido que está listo para ser convocado. "Sí, sí, me siento preparado, me siento capaz. Creo que he aprendido muy rápido y me siento muy, muy cómodo en esa posición. Igual que me siento muy cómodo de lateral, que es lo que he hecho toda la vida. E igual que me gustaría mucho ir, me siento muy preparado", ha asegurado en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE).

Lateral durante toda su vida, Marc Pubill es ahora uno de los mejores centrales del país. Una transición que en el pasado hizo un futbolista de la talla de Sergio Ramos al que le encantaría parecerse. "Me gustaría compararme con Sergio Ramos, pero ojalá sea un central así y… Joder, estaría muy bien".

Marc Pubill es feliz en el Atlético de Madrid

Marc Pubill ha afirmado que es feliz en el Atlético de Madrid. "Desde que llegué aquí, el míster me puso en una posición que, bueno, realmente no era la mía. Pero me enseñó muy rápido. Y la verdad que muy contento".

El defensa ha explicado cómo se ha convertido en central. "Nada más llegar, recuerdo que el primer entreno ya estaba de central. Y la conversación pues fue poca, la verdad. O ninguna. Me puso ahí, me empezó a enseñar los conceptos básicos, lo que tenía que aprender rápido y poco a poco fuimos aprendiendo más cosas. Y la verdad que me siento muy cómodo".

El catalán se muestra orgulloso de su crecimiento como futbolista. "Sinceramente me siento orgulloso de todo. Porque creo que, al principio, sí que es cierto que en los entrenamientos me sentía a veces un poco cohibido, o perdido en algunos momentos. Porque es cierto que en los entrenos me costaba saber cuándo podía salir, cuándo tenía que ir a la espalda de mi compañero, en qué posición me tenía que poner en el área… Porque eran cosas a las que no estaba acostumbrado. Pero creo que fue un proceso muy rápido y que aprendí rápido".

Marc Pubill, optimista contra el Tottenham

Finalmente, Marc Pubill se ha mostrado optimista de que el Atlético de Madrid superará al Tottenham en los octavos de final de la UEFA Champions League. "Bueno, creo que es una noche de esas en el Metropolitano que, no sabes por qué, pero sale todo genial. Te vas con una sensación un poco extraña por los dos goles que nos meten, pero fue una noche mágica y la verdad que lo disfrutamos todos los jugadores. E imagino que la afición también, por cómo estaban. Que hay que agradecérselo siempre, porque la verdad que ese apoyo se nota mucho en el campo".