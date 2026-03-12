Alerta por la venta de entradas falsas para la final de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad en La Cartuja

La Ertzaintza ha alertado de un presunto delito de estafa después de que un aficionado haya sido estafado en una página web, por lo que pide que ante la duda, se contacte siempre antes con la Real Federación Española de Fútbol o la Real Sociedad

Todavía queda más de un mes para la celebración de la final de la Copa del Rey que tendrá lugar el próximo 18 de abril en La Cartuja de Sevilla entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad pero ya hay polémica, y es que la Ertzaintza ha alertado en el día de hoy de la venta de entradas falsas para la final copera.

Ha sido un aficionado estafado el que ha interpuesto una denuncia y tras la que el Departamento vasco de Seguridad ha informado en una nota de que se han abierto diligencias por un presunto delito de estafa ya que pues "se ha constatado la existencia de entradas falsas".

El denunciante relató a la Ertzaintza que, mediante un anuncio en una web de compraventa, se ofrecían unas entradas para la final de la Copa del Rey de 2026 a cambio de una cantidad de dinero, por lo que este seguidor transfirió dicha cuantía y le enviaron unas entradas sin el código QR que llevan los tiques auténticos. El comprador reclamó al vendedor, pero ya no obtuvo respuesta, por lo que la Ertzaintza ha abierto diligencias por un presunto delito de estafa.

De esta forma, la Policía vasca ha recomendado a todos los interesados que las entradas se adquieran únicamente por las vías oficiales para evitar este tipo de timos y que, ante la duda, se contacte con la Real Sociedad o la Real Federación Española de Fútbol para aclarar si es un lugar de venta oficial o no.

La Real Sociedad permite que sus socios cedan su entrada

La Real Sociedad ha comunicado en las últimas horas que todos los socios poseedores de una entrada para la final de la Copa del Rey podrán cederla a otra persona, independientemente de que esta sea o no socia.

Con la solicitud para pedir una entrada para la gran final abierta, el club txuri urdin ha lanzado un comunicado oficial en el que deja claro que cada socio agraciado podrá ceder la entrada a la persona que desee al realizar el pago de la misma por la página web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Es decir, el socio que obtenga una entrada para la final, ya sea con antigüedad de más de 25 años o mediante el sorteo, podrá ceder la entrada a cualquier persona sin la necesidad de que el receptor de la entrada sea socio de la Real. De momento, 22.422 socios se han inscrito para conseguir una entrada, 5.212 de ellos con 25 años o más de antigüedad.

"A la hora de completar el pago correspondiente de su entrada, cada Socio/a podrá introducir los datos identificativos (nombre, apellidos y DNI) de la persona que vaya a utilizar la entrada. Por tanto, será obligatorio que el nombre que figure en la entrada digital coincida con la identidad del portador en el acceso al estadio. Una vez realizado el pago de la entrada a través del portal de venta de la RFEF, no se admitirán devoluciones", dice el comunicado.

Además, apunta que la elección de la ubicación concreta de la localidad y el pago de la entrada deberán realizarse a través de un portal de venta específico de la RFEF. "Para cumplimentar este proceso de compra será preciso utilizar un código de acceso al portal de la RFEF que la Real Sociedad facilitará mediante correo electrónico a cada socio/a adjudicatario de una entrada", indica la entidad guipuzcoana en su comunicado. Eso se debe a que el club no puede comprobar uno a uno si las personas que vayan a La Cartuja sean socias, por lo que ha preferido que cada socio agraciado pueda hacer lo que quiera con su entrada.