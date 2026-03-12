La clave del 'nuevo' Pablo Marín: "Matarazzo vio potencial ahí"

El centrocampista, ahora utilizado en banda por el técnico estadounidense, se muestra muy feliz por ser protagonista en la Real Sociedad, algo que soñó desde niño. "Ojalá poder sumar muchos más años aquí", aseguró

La llegada de Pellegrino Matarazzo ha revitalizado a la Real Sociedad y, con ello, a varios de sus jugadores, como es el caso de Pablo Marín. El joven mediocentro riojano fue titular en seis de las siete primeras jornadas de LaLiga a las órdenes de Sergio Francisco. Pero de golpe y porrazo desapareció del once, hasta el encuentro ante el Levante en el que Jon Ansotegi se sentó en el banquillo como técnico interino.

Como todos los menos habituales, el fichaje de un nuevo entrenador supuso un acicate. Y el de Logroño ha respondido a la confianza del estadounidense, rindiendo a buen nivel no ya en el centro, sino en ambas bandas, volviendo a ser titular en cinco de las seis últimas jornadas ligueras.

El quinto jugador de la plantilla con más partidos

Al final, sus números están ahí: es el quinto jugador de la plantilla que ha participado en más partidos (29). Pero Pablo Marín, echando la vista atrás y recordando sus tiempos de recogepelotas en Anoeta, no quiere lanzar las campanas al vuelo. "Es algo muy bonito, algo que lo he soñado, ese niño que soñaba con vivir lo que en ese momento tenía delante y lo ha cumplido. Hay que disfrutarlo. Ojalá poder sumar muchos más años aquí. Trato siempre de estar preparado, he podido estar disponible durante toda la temporada y me alegro mucho de poder contar con minutos. Yo trabajo en el día a día como si fuera el último, y siempre estoy preparado para aportar todo lo posible", destacó en rueda de prensa.

"Preparado" para jugar donde le toque

Además, el que fuese internacional sub 21 asegura que ni mucho menos le pesa jugar en otro puesto diferente. "Mi posición habitual es jugar dentro, pero estoy preparado para jugar donde toque. Creo que puedo hacer la función en cualquier lugar, y si toca, ahí estaré. Últimamente estoy jugando también en banda. Creo que el míster ha visto potencial en que ahí podía aportar cosas diferentes como puede ser atacar la profundidad, amenazar mucho a la línea defensiva del rival, y trato de hacerlo. Voy a jugar en la posición que toque, me encuentro a gusto también ahí, y preparado para todo", insistió.

Así es Matarazzo en el día a día

Clave en su buen momento y en el del equipo, Pablo Marín tampoco se olvidó de alabar a Matarazzo. "Es una persona muy cercana, habla mucho con todos, tiene su parte exigente pero su parte alegre también, nos reímos con él, y creo que ha conectado bien con el grupo. Desde el primer momento hemos cogido bien sus ideas y su manera de trabajar, y la verdad es que estamos muy contentos", destacó.

A por todas en la pelea por Europa

En el plano colectivo, además, el centrocampista formado en Zubieta pone en valor la buena marcha de una Real Sociedad que en estos momentos tendría billete europeo, pues España ya sí le gana a Alemania en la pelea por la plaza extra de Champions y eso llevaría al séptimo clasificado a tener premio continental.

"Hace unos meses estaba complicado el pensar que estaríamos ahí arriba, pero el equipo nunca bajó los brazos, no ha parado de trabajar y ha sabido siempre del potencial que teníamos. Estamos en una buena dinámica y creo que hay que agarrarse también a estar en esos puestos vía Liga porque es muy importante, es la competición de cada semana, y la más complicada. Hay que ser constantes ahí. Tenemos ahora dos semanas muy importante antes del parón en las que queremos sacar todos los puntos posibles. Creo que el equipo está con ganas de ello", comentó.

El "sueño" de la Copa del Rey, en su momento

Pero, como todos en Donostia, Pablo Marín también mira de reojo a la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril en La Cartuja. Una fecha subrayada en rojo que espera con ansias y con la máxima ilusión. "Tengo muy claro que todavía queda un mes y obviamente que es un partido único, pero ahora mismo, si te preguntan por el partido en el que tienes que estar concentrado y el más importante, siempre es el siguiente que tienes. Tenemos que centrarnos en eso y en la semana de cara al fin de semana porque todos los partidos son complicados y todos estamos en esa idea", explicó.

"A mí sinceramente no se me hace difícil; evidentemente es un sueño ese partido y deseo que llegue ya, pero me centro en el día a día, y creo que no me cuesta en ese sentido a pesar de las ganas que tengo. Creo que es importante también saber estar en el momento que toca. Estoy muy feliz de que todo el mundo pueda vivir un partido único y de ver a mi gente también disfrutar de momentos así", sentenció.