Wesley da un paso al frente para ganarse su fichaje definitivo por la Real Sociedad

El extremo brasileño apenas ha intervenido desde que aterrizó en el mercado de enero, pero viene entrenándose diariamente con un preparador físico y un entrenador personal para adquirir el mismo nivel físico que el resto de la plantilla. Ya ha perdido varios kilos y confía en que aún está a tiempo de ganarse su continuidad

La Real Sociedad es otra desde que Pellegrino Matarazzo arribó a su banquillo. Además de aguardar con ansias la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, la escuadra donostiarra ha pasado en LaLiga de vivir agobiada por el temor del descenso a pelear con ilusión por Europa, tras sumar 18 puntos de 30 posibles desde la llegada del técnico estadounidense. Pero muchos se preguntan si no se podría haber dado otro salto mayor si cabe aprovechando de mejor manera el mercado de enero.

Tras la salida de Umar Sadiq, existían negociaciones avanzadas para firmar a un '9' en sustitución del nigeriano. Esa fue siempre la primera opción ante la falta de efectivos arriba. Pero la recuperación de Óskarsson y la lesión de Kubo abrieron un nuevo escenario y en la dirección deportiva que comanda Erik Bretos decidieron dar un giro de timón, buscando en su lugar a un futbolista de banda. La apuesta, sorprendente, fue el joven Wesley Gassova Ribeiro. Pero a día de hoy el brasileño aún no ha podido demostrar su valía.

Los números de Wesley en la Real Sociedad

Nada más aterrizar, Matarazzo lo incluyó en la lista para el derbi liguero ante el Athletic e incluso le dio minutos, 13 en concreto, en la recta final del encuentro. Pero la expulsión de Brais Méndez le obligó a asumir un trabajo defensivo que el ex del Corinthians demostró no tener interiorizado. "Todavía no está fino para aguantar este ritmo de ida y vuelta que hay aquí; ha acabado cansado pese a sus pocos minutos”, admitió tras el encuentro el técnico txuri urdin, que a partir de entonces decidió ir con calma con su único fichaje invernal.

Tras dos semanas más de rodaje, el internacional sub 20 tuvo su oportunidad como titular en la visita al Real Madrid el pasado 14 de febrero. Pero su actuación dejó mucho que desea, otra vez con la faceta defensiva como gran lunar, por lo que incluso fue sustituido al descanso. Desde entonces, aunque no falta en las convocatorias, no ha vuelto a jugar. Aunque desde Donostia se apunta que está siguiendo un proceso de adaptación que va por buen camino.

Nunca había trabajado con esta intensidad

A sus 20 años, y tras despuntar en Brasil, Wesley fue adquirido por 18 millones de euros por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en el verano de 2024, después de que hubiese estado en el radar del Real Betis. Su último año y medio, por tanto, lo ha pasado en Arabia Saudí, donde la exigencia no solo a nivel de competición, sino de entrenamientos, es mucho menor. Él mismo ha admitido que nunca había trabajado con esta intensidad y admira el nivel físico de sus compañeros, reconociendo que está lejos de ellos en ese aspecto.

Pero según informa Noticias de Gipuzkoa, el extremo paulista lo está dando todo para ponerse a tono. Para ello, realiza sesiones individuales de forma diaria con un entrenador personal y un preparador físico, gracias a lo cual ya ha perdido varios kilos de peso. Y a nivel mental, además, se muestra tranquilo, pues ya era consciente cuando firmó que no sería fácil ofrecer un rendimiento inmediato en una liga con un ritmo tan diferente.

La opción de compra de la Real Sociedad

De este modo, su objetivo se encamina más bien en el futuro. Sus cinco sentidos están puestos en convencer a Matarazzo y a la dirección deportiva para ganarse su continuidad en la Real Sociedad más allá del próximo 30 de junio, cuando finaliza su cesión. Para ello, el club txuri urdin tiene una importante opción de compra de 12 millones de euros, aunque siempre cabe también la posibilidad de intentar renegociarla. Pero Wesley es ajeno a ello. Su deseo es quedarse en Anoeta y por delante tiene 11 jornadas, más la final de la Copa del Rey, para tratar de darle la vuelta a su situación.