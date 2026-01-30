Wesley aterriza "preparado" para ganarse un sitio en la Real Sociedad: los detalles de su opción de compra

El joven extremo brasileño ya está en Donostia para ultimar su llegada al conjunto txuri urdin procedente del Al-Nassr mediante una cesión hasta final de temporada

Tras dar salida a Umar Sadiq, traspasado al Valencia, y Mikel Goti, cedido al Córdoba, la Real Sociedad rematará el mercado de fichajes de enero con la incorporación del joven extremo brasileño Wesley Gassova Ribeiro, de 20 años, que ha aterrizado este viernes en San Sebastián para solventar los últimos trámites, reconocimiento médico incluido, y firmar por el club donostiarra en calidad de cedido hasta final de temporada.

Los planes inicialmente previstos han cambiado y finalmente no llegará un delantero, pese a que Pellegrino Matarazzo anda justo de efectivos en esa posición. Ha sido el propio entrenador estadounidense el que ha preferido sumar a su plantilla a un jugador de banda desequilibrante que venga a suplir al lesionado Take Kubo, que estará más de dos meses de baja.

La Real Sociedad podrá comprarlo por 12 millones de euros

En su caso, Wesley, que es diestro, ha actuado la mayor parte de su incipiente carrera en la izquierda para buscar diagonales hacia dentro. Pero los técnicos del conjunto txuri urdin consideran que se puede adaptar perfectamente a esa necesidad que existe en la banda diestra. Aunque solo llega en principio para lo que resta de curso, además, son muchas las esperanzas puestas en el internacional sub 20 'canarinho'. Tanto es así, que según han informado fuentes próximas a la entidad, la opción de compra pactada rondaría los 12 millones de euros.

Se da la circunstancia de que el futbolista nacido en Sao Paulo ya estuvo cerca de llegar al fútbol español en el verano de 2024. Como informó ESTADIO Deportivo, estuvo en la órbita del Real Betis. Pero en su lugar puso rumbo a Arabia Saudí para firmar hasta 2028 con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que pagó 18 millones de euros por su traspaso al Corinthians.

Los números de Wesley en Arabia Saudí

Su paso por el país árabe no ha sido todo lo brillante que se esperaba. Ha firmado 5 goles y 5 asistencias en 40 partidos. Pero su proyección y sus ganas de probar en Europa lo convierten en un fichaje interesante en el que la Real Sociedad, que busca rendimiento inmediato, ve también un refuerzo de futuro. Cabe recordar que el paulista, por ejemplo, ganó en 2024 el premio 'Samba de Oro' al mejor juvenil brasileño por delante de Endrick.

Se ve "preparado" para estar en el derbi ante el Athletic

Antes incluso de cerrar oficialmente su fichaje, el propio Wesley ha mostrado su satisfacción por dar este paso en su carrera. "Estoy muy contento y muy feliz por la oportunidad. Mi objetivo ayudar al equipo con victorias y goles. ¡Vamos a por más!", ha asegurado, dejando claro además que incluso está "preparado para ayudar" en el derbi ante el Athletic de este próximo domingo en San Mamés.

No se trata de algo descabellado, pues la idea de la Real Sociedad es poder cerrar su fichaje este mismo viernes o a más tardar en la mañana del domingo. Todo está a expensas de recibir la documentación del Al-Nassr, pero el hecho de que el conjunto saudí juegue hoy, unido a que los tiempos en este tipo de trámites son diferentes en dicho país, hace que en Anoeta se manejan con cautela ante la posibilidad de que el brasileño pueda estar en la lista de Matarazzo para visitar Bilbao.