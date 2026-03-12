David Villa vuelve al Atlético de Madrid: Apollo lo mete en el nuevo consejo de administración

El que fuera delantero del Atlético de Madrid entra como miembro del consejo de administración que ha formado el nuevo dueño: Apollo Sports Capital. La actual propiedad también ha anunciado a todas las personas que dirigen ahora el club rojiblanco y que se ha aprobado una millonaria ampliación de capital

Apollo Sports Capital ya es dueño del Atlético de Madrid. Bien es cierto que el acuerdo de compra se anunció hace unos meses pero no ha sido hasta este jueves cuando el fondo de inversión se ha hecho, de manera definitiva, con los mandos del club rojiblanco. El Atlético de Madrid ha realizado una Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que se ha aprobado una fuerte ampliación de capital y se ha nombrado un nuevo consejo de administración en el que destaca la presencia de David Villa, ex jugador del equipo madrileño.

David Villa es la cara más llamativa en un renovado consejo de administración del Atlético de Madrid en el que el presidente seguirá siendo Enrique Cerezo y en el que el consejero delegado continuará siendo Miguel Ángel Gil Marín. El que fuera delantero del Atlético de Madrid llega muy motivado con este nuevo reto.

David Villa ha ofrecido sus primeras declaraciones sobre su nuevo cargo en el Atlético de Madrid. "Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo".

Por otro lado, el Atlético de Madrid y su nuevo consejo de administración liderado por Apollo Sports Capital ha anunciado que se va a llevar a cabo, toda vez que ha sido aprobada, una ampliación de capital del club de 100 millones de euros. Una inyección financiera en la que los objetivos son invertir en los equipos del club y en la Ciudad del Deporte que se está desarrollando junto al Estadio Metropolitano

El comunicación del Atlético de Madrid anunciando el nuevo consejo de administración liderado por Apollo Sports Capital

'Apollo Sports Capital se convierte en accionista mayoritario del club tras formalizarse el acuerdo anunciado el pasado mes de noviembre.El Club Atlético de Madrid ha celebrado este jueves una Junta General Extraordinaria de Accionistas en el Riyadh Air Metropolitano con asistencia de socios que representaban el 98,66 % del capital social y en la que todos los acuerdos se han adoptado por unanimidad.

En primer lugar, la Junta ha acordado una modificación de los Estatutos con la finalidad de adaptar el gobierno corporativo del club a la nueva composición del capital social tras el acuerdo con Apollo Sports Capital, que ha supuesto una reorganización de las participaciones significativas en el capital social de la entidad, convirtiéndose en el accionista mayoritario del club.

En segundo lugar, se ha acordado la composición del nuevo Consejo de Administración, que pasa a estar integrado por Enrique Cerezo, como presidente, Miguel Ángel Gil, como consejero delegado, y los consejeros Antoine Bonnier, Robert Givone, Tristram Leach, Jim Miller, Sam Porter, Amit Singh, Javier Valle, Antonio Vázquez-Guillén y David Villa. Pablo Jiménez de Parga seguirá ejerciendo como secretario del Consejo.

Adicionalmente, la Junta ha aprobado una ampliación de capital de hasta 100 millones de euros. Dicha ampliación estaba marcada en los planes anunciados el pasado mes de noviembre, con la intención de invertir en los equipos del club y en la Ciudad del Deporte que se está desarrollando junto al estadio Riyadh Air Metropolitano y aspira a convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio y la cultura'.