Cañizares defiende al Barcelona: “Yo no expulsaría en la vida”

La polémica del partido de LaLiga entre Atlético de Madrid y FC Barcelona sigue generando debate tras la controvertida decisión arbitral en la falta de Gerard Martín sobre Thiago Almada. El uso del VAR para revisar la jugada ha provocado reacciones contundentes, entre ellas la de Santiago Cañizares, que ha salido en defensa del conjunto azulgrana

El encuentro disputado en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y FC Barcelona dejó una de las acciones más discutidas de la jornada. En el inicio de la segunda mitad, con el partido igualado, Gerard Martín fue expulsado tras una entrada sobre Thiago Almada. Sin embargo, tras la intervención del VAR, el árbitro revisó la jugada y rebajó la sanción a tarjeta amarilla, permitiendo al defensa continuar sobre el césped.

Una jugada que cambia el partido

La acción fue especialmente polémica por el contexto. El Atlético de Madrid ya jugaba con inferioridad numérica tras la expulsión de Nico González en el final la primera parte, por lo que una tarjeta roja al conjunto azulgrana en el inicio de la segunda podía haber cambiado completamente el guion del encuentro.

Gerard Martín golpea primero el balón en su intento de despeje, pero en el movimiento posterior impacta con los tacos sobre la pierna de Almada. Esa secuencia generó la duda sobre la dureza del castigo.

Cañizares cuestiona la intervención del VAR

En ‘El Tertulión’ de Tiempo de Juego, Santiago Cañizares, exportero del Valencia y comentarista deportivo, fue muy claro al analizar la jugada, centrando su crítica en la intervención del VAR.

El exguardameta considera que la acción no debía revisarse, ya que “no es una jugada manifiesta”, subrayando que se trata de una acción interpretable y que el VAR solo debería intervenir en errores claros.

Más allá del debate tecnológico, Cañizares también dejó clara su opinión sobre la decisión inicial del árbitro. En su análisis, la jugada no reúne los elementos suficientes para una expulsión.

El exinternacional defendió que se trata de “un accidente del fútbol”, sin intención ni violencia excesiva, y fue rotundo al afirmar que él “no expulsaría en la vida” en una acción de este tipo.

El árbitro, condicionado por el sistema

Cañizares también quiso matizar que el problema no está tanto en el colegiado de campo como en el funcionamiento del sistema. En su opinión, cuando el VAR llama al árbitro, es lógico que este revise y termine confiando en esa recomendación.

Según explicó, es lógico que el árbitro “confíe en el que está viendo la jugada repetida”, lo que acaba condicionando su decisión final.

Un debate que va más allá de esta jugada

El exguardameta amplió su reflexión al estado actual del arbitraje, alertando de una tendencia preocupante. Para él, existe “un exceso de rojas en general”, lo que provoca que muchos partidos queden marcados por decisiones que, en ocasiones, son discutibles.

En este sentido, la acción del Metropolitano no es un caso aislado, sino un ejemplo más de un debate que sigue abierto: hasta dónde debe llegar el VAR y qué tipo de jugadas debe revisar.