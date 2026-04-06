El motivo del enfado de Lamine en el Metropolitano: "¡Vete a jugar con Marruecos!"

El jugador barcelonista se marchó especialmente molesto por una serie de insultos y alguna que otra frase de índole racista en el primer partido que jugaba después del escándalo bochornoso de "musulmán el que no bote es" en Cornellà

La imagen del cabreo de Lamine Yamal en el Metropolitano fue quizás el momento más significativo del partido liguero entre el Atlético y el Barcelona.

El internacional español fue el único jugador azulgrana que no celebró el decisivo gol de Robert Lewandowski y posteriormente se marchó al vestuario a la conclusión del partido visiblemente enfadado, sin detenerse a hablar con Hansi Flick y señalando a un sector de la grada.

Como era de esperar, el barcelonismo comenzó a preguntarse cuál fue el motivo de semejante enfado, un arrebato que le privó de celebrar un gol a última hora y, a la postre, una victoria importantísima que probablemente daba media Liga al Barça.

La respuesta está en una motivación combinada de la frustración propia por no ser más decisivo en el partido -tuvo Lamine un par de ocasiones no materializadas-, con una serie de insultos nuevamente graves contra su persona procedentes de la grada del Metropolitano.

Tras el bochorno que supusieron aquellos cánticos de "musulmán el que no bote es" entonados por una sonrojante mayoría de Cornellá durante el partido de la Selección contra Egipto, Lamine tuvo que escuchar nuevamente agravios, esta vez dirigidos directamente a él, y con tintes nuevamente racistas.

Ocurrió cuando el '10' azulgrana fue a sacar un córner. Varios aficionados le faltaron al respeto con la ya conocida ristra de insultos variados que, por desgracia, siguen siendo habituales en muchos estadios ("feo", "cabrón", "hijo de puta"...), aunque en esta ocasión tuvo que escuchar un "¡vete a jugar con Marruecos!" que le dolió especialmente.

Desde el entorno de Lamine aseguran que solo fue una explosión rabiosa del jugador, producto de su tierna inmadurez -no hay que olvidar que todavía tiene 18 años recién cumplidos-, y que el enfado no pasó a mayores puesto que al día siguiente ya mostró una actitud de lo más risueña y distendida. Sin embargo, desde el club no quieren que este tipo de insultos vuelvan a producirse ya que comienzan a temer que su estrella pueda desestabilizarse si vuelve a ser víctima de este tipo de ataques personales.

Sus compañeros desconocían el enfado

A la conclusión del encuentro, varios de sus compañeros desconocían los motivos del enfado de Lamine. Eric García así lo reconocía ante los medios de comunicación en la entrevista post-partido. Desde el vestuario barcelonista consideran a Lamine Yamal un profesional preparado y cualificado para recibir todo tipo de improperios ya que ha tenido que lidiar con la fama incluso antes de cumplir la mayoría de edad, por lo que esperan que su enojo no escale a mayores.

En cualquier caso, es evidente que esta tipología de insultos ha comenzado a herir particularmente al futbolista, sobre todo porque ha decidido representar a España a nivel internacional.