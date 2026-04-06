Solo una buena noticia para Flick antes del Atlético

De Jong, Marc Bernal y Raphina son ausencias seguras para la ida de Champions y únicamente Ronald Araujo se ha recuperado para el choque frente a los rojiblancos

Con LaLiga casi en el bolsillo, el FC Barcelona encara una eliminatoria de Champions contra el Atlético de Madrid que se promete fratricida y en la que tendrá que luchar contra sus propios miedos de antaño y las bajas.

En el regreso a los entrenamientos, Hansi Flick no pudo más que torcer el gesto ante la confirmación de una serie de ausentes que poco o nada podrán hacer por disputar los cuartos de final, ya sea en la ida como en la vuelta.

De Jong no termina de estar

Frenkie de Jong sigue ejercitándose al margen y no llegará al primer envite contra los colchoneros, por lo que su técnico tendrá que seguir condicionado por su ausencia. El mediocampista holandés, lesionado en el bíceps distal de la pierna derecha desde finales de febrero, mantiene su proceso de recuperación y ya acumula más de un mes fuera de órbita por culpa de esta lesión muscular que se está alargando más de lo esperado inicialmente.

Cierto es que en los últimos entrenamientos ha comenzado a reintegrarse en la dinámica del grupo, pero los médicos desaconsejan todavía su participación a máximo rendimiento. A estas alturas, el objetivo es evitar posibles recaídas y con Frenkie no se hará una excepción pese a que el jugador quiere acortar los plazos lo máximo posible.

Marc Bernal, descartado; y Raphinha va para largo

Su baja segura en la ida de Champions se suma a la de Marc Bernal, quien sufrió un esguince de tobillo en el duelo disputado en el Metropolitano y no saltó al césped en el primer entrenamiento de la semana.

Estas notables ausencias se suman a la de por sí capital de Raphinha, a quien todavía le esperan cuatro largas semanas de baja. El brasileño ya está de regreso en Barcelona tras su aciago paso por Brasil y la intención es iniciar cuanto antes su proceso de recuperación, pero es de sobra conocido que no estará ante el Atlético ni en la ida ni tampoco en la vuelta. De hecho, todos los esfuerzos se centran ahora en poder recuperarlo para el Clásico liguero contra el Real Madrid del Camp Nou que tendrá lugar el 10 de mayo.

Araujo sí llega

Flick, que también tiene lesionado a Christensen, solo puede sonreír mínimamente con Ronald Araujo. Su presencia en el entrenamiento es la mejor noticia para el técnico alemán, muy preocupado porque el uruguayo pidió el cambio en el Metropolitano y se retiró con un problema aparentemente muscular menor.

De esta forma, Flick tuvo que tirar nuevamente de cantera para completar el último entrenamiento con los jóvenes del filial Xavi Espart, Tommy Marqués, Álvaro Cortés y el meta Diego Kochen.