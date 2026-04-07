Sonia Bermúdez elogia al Barcelona: "Es el ejemplo a seguir en el fútbol femenino"

La seleccionadora española, Sonia Bermúdez, ha puesto en valor el modelo del FC Barcelona femenino como referencia del crecimiento del fútbol femenino en España. En la previa de los compromisos de la Selección española femenina ante Inglaterra y Ucrania, la entrenadora destacó la diferencia actual entre el conjunto azulgrana y el resto de equipos

La Selección española femenina afronta una ventana internacional clave en la clasificación para el Mundial 2027, con compromisos ante Inglaterra y Ucrania. Por ello, la seleccionadora española, Sonia Bermúdez, dejó un mensaje claro sobre el presente del fútbol femenino nacional.

La entrenadora no dudó al analizar el dominio del Barça dentro de la Liga F: “Lleva años haciendo las cosas muy bien, trabaja muy bien su cantera y toda su infraestructura. Es un ejemplo a seguir”.

El modelo del Barça marca el camino

El crecimiento del fútbol femenino en España tiene un referente claro, según Bermúdez. El conjunto azulgrana ha logrado consolidar un proyecto sólido que se refleja tanto en clubes como en la Selección.

La seleccionadora destacó que ese trabajo estructural es clave para mantener el nivel competitivo actual: “Creo que es el camino para seguir creciendo”.

Inglaterra, el gran desafío

Más allá del análisis estructural, el foco está puesto en el duelo ante Inglaterra, vigente campeona de Europa tras superar a España en penaltis. Bermúdez anticipa un partido de máxima igualdad: “Se va a decidir por pequeños detalles”.

El escenario tampoco será sencillo, con Wembley como sede: “Jugaremos en un estadio increíble, lleno, y sabemos que serán tres puntos cruciales”.

Sin cuentas pendientes

Pese a la rivalidad reciente entre ambas Selecciones, Bermúdez rebajó cualquier tensión previa: “Jugar contra Inglaterra es de los mejores partidos que se pueden ver ahora”. La prioridad es clara: “Nuestra idea es sumar los seis puntos en esta ventana”.

La seleccionadora también incidió en la importancia del factor mental ante un entorno exigente: “El equipo viene motivado, pero hay que evitar que te afecte el entorno”.

Además, evitó cualquier confrontación con Sarina Wiegman, seleccionadora inglesa: “Solo deseo que veamos un gran partido… y que gane España”.

Mensajes para el vestuario

En su intervención, Bermúdez también tuvo palabras para varias jugadoras. Envío ánimo a Inma Gabarro tras su grave lesión: “Volverá más fuerte”. Y felicitó a Alexia Putellas por sus 500 partidos con el Barça: “Es una cifra espectacular, es una jugadora única”.

Sobre la convocatoria, dejó claro que el nivel interno es máximo: “Aquí todas tienen que ganarse el puesto”. Además de destacar la progresión de nuevas jugadoras como Serrajordi, aunque recordó la competencia: “Tiene que crecer junto a Patri Guijarro, la mejor en su posición”.

Con estas declaraciones, Sonia Bermúdez repasó una convocatoria para afrontar dos duelos clave para asegurar la presencia española en el próximo Mundial femenino. España tendrá que enfrentar a los fantasmas del pasado para volver a superar a una Inglaterra que contará con la ventaja local.