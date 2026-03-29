Las futbolistas plantan cara: AFE rompe el convenio y exige mejoras urgentes

El sindicato de futbolistas españolas denuncia el actual acuerdo de la Liga F para impulsar un nuevo convenio con avances en maternidad, salarios y condiciones laborales. La AFE quiere equiparar las condiciones del deporte masculino con el femenino

El fútbol femenino español afronta un momento clave fuera del terreno de juego. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha decidido dar un paso al frente y ha denunciado el actual Convenio Colectivo de la Primera división femenina con un objetivo claro: forzar un nuevo acuerdo que mejore de forma real las condiciones de las jugadoras.

El movimiento no es menor. Supone reabrir por completo la negociación en un contexto en el que el sindicato considera que la evolución del fútbol femenino no se está trasladando al ámbito laboral. La brecha con respecto al fútbol masculino sigue siendo evidente y AFE quiere atacarla de raíz.

Maternidad, conciliación y protección: el foco principal

Uno de los puntos más sensibles de la propuesta está en la conciliación. AFE plantea introducir medidas concretas que hasta ahora no están garantizadas, como ayudas económicas para guardería o protocolos claros en casos de embarazo.

El sindicato también insiste en la necesidad de establecer sistemas de atención antes y después del parto, así como facilitar que las futbolistas puedan compatibilizar su carrera profesional con la maternidad sin quedar desprotegidas.

Más descanso y mejores condiciones médicas

Otro de los aspectos que AFE considera prioritario es la carga de trabajo. Reclama un mínimo de 72 horas de descanso entre partidos, una medida habitual en el fútbol masculino, pero no siempre respetada en la competición femenina.

Además, exige la obligatoriedad de contar con personal médico en los desplazamientos y la inclusión de un seguro por incapacidad temporal. También propone la presencia de un psicólogo en cada club dentro de un protocolo de prevención de riesgos laborales.

Pretemporada, calendario y derechos básicos

El sindicato también pone el foco en la planificación deportiva. Reclama una pretemporada de al menos tres o cuatro semanas para reducir el riesgo de lesiones y mejorar el rendimiento físico.

En paralelo, pide tener voz en la organización del calendario y los horarios, evitando que estas decisiones dependan únicamente de la patronal. Una reivindicación que busca equiparar derechos con el fútbol masculino.

Salarios y protección ante impagos

Uno de los puntos más delicados sigue siendo el económico. AFE solicita la creación de un fondo de garantía salarial que proteja a las jugadoras en caso de impagos, una situación que todavía se produce en algunos clubes.

También reclama la introducción de un plus de antigüedad y la eliminación de limitaciones administrativas que dificultan la reclamación de deudas.

Para el sindicato, estas carencias siguen evidenciando una desigualdad estructural entre el fútbol masculino y el femenino.