Las bajas del Atlético de Madrid comprometen a Simeone

El técnico argentino del Atlético de Madrid llega con dudas en cuanto al once de cara al choque frente al Barcelona, protagonizadas en gran medida por las bajas

El Atlético de Madrid prepara el duelo ante el Barcelona de la Champions League con dudas tras caer derrotado en LaLiga frente al conjunto blaugrana. Simeone no quiere cometer los mismos errores y sabe que un buen resultado en el Camp Nou lo colocan en la cabeza de la carrera por alcanzar las semifinales. La nota negativa son las bajas que presenta el cuadro rojiblanco y que no han llegado a tiempo para el choque. Esto, sumado a algunas dudas en la plantilla, comprometen a Simeone que debe arriesgar con 8 jugadores apercibidos para la vuelta.

Giménez, Johnny Cardoso y Pablo Barrios no mejoran

Simeone ultimó este martes la preparación de su equipo para el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Barcelona con las bajas de José María Giménez, Johnny Cardoso y Pablo Barrios. Ni el central uruguayo, con unas molestias físicas del encuentro del pasado sábado contra el conjunto azulgrana en LaLiga EA Sports, ni el centrocampista estadounidense, con una lesión muscular desde hace diez días, ni el internacional español, también con una dolencia muscular, se ejercitaron en la sesión matutina de este martes y serán baja para el partido de este miércoles. En cambio, tanto Jan Oblak como Marc Pubill y Rodrigo Mendoza se entrenaron por segundo día consecutivo con el grupo, con lo que están disponibles para el duelo en el Camp Nou, tras superar sus respectivas lesiones. La expedición del Atlético viajará esta tarde a Barcelona, donde quedará concentrado hasta el encuentro.

Simeone se la juega con los apercibidos

Además de las lesiones, Simeone, para formar el once de cara al partido frente al Barcelona de los cuartos de final de la Champions League, también deberá tener en consideración los 8 amonestados que tiene para el partido europeo. La mayoría de ellos habituales del once titular. Thiago Almada, Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marcos Llorente, Marc Pubill, Matteo Ruggeri y Giuliano Simeone son los que están a una tarjeta de ser sancionados con un encuentro de suspensión si ven la amarilla en el Spotify Camp Nou, con lo que se perderían la vuelta en el Riyadh Air Metropolitano, junto al propio Simeone que también llega apercibido al choque.

El Barcelona, mientras tanto, tiene a cuatro apercibidos, Marc Casadó, Fermín López, Gerard Martín y Lamine Yamal. Con tantos apercibidos, muchos de ellos titulares indiscutibles, el Atlético de Madrid se la juega en casa ante el cuadro de Hansi Flick en lo que promete ser un duelo pasional dónde las pulsaciones estarán muy elevadas, un dato muy a tener en cuenta con el tema de las amarillas.