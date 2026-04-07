Alerta amarilla en el Barcelona para la Champions: cuatro jugadores apercibidos contra el Atlético de Madrid

Hansi Flick deberá estar atento a su once inicial y a las sustituciones que decida durante el encuentro ante los de Simeone, ya que hay hasta tres futbolistas, entre los que tienen riesgo de sanción, que apuntan a comenzar de inicio

El Barcelona recibirá en el día de mañana al Atlético de Madrid, en el encuentro correspondiente a la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League. Los de Hansi Flick recibirán al equipo de Simeone con la alerta necesaria por los cuatro jugadores que se encuentran apercibios de sanción.

En este sentido, si ven una tarjeta amarilla, se perdería el decisivo partido de vuelta en el Metropolitano, que tendrá lugar el próximo martes a las 21:00 horas. Además, el riesgo es aún mayor ya que tres de estos cuatro jugadores apuntan al once inicial mañana en el Camp Nou, salvo sorpresa de última hora en el Barcelona por parte de Hansi Flick.

Hansi Flick y Simeone se vuelven a citar en el Camp Nou

Hansi Flick se vuelve a citar con Simeone en el Camp Nou más de un mes después de la eliminatoria en Copa del Rey, que acabó con la clasificación del Atlético de Madrid a la final de La Cartuja, dónde se verá las caras con la Real Sociedad. De esta manera, el Barcelona fue mejor en un partido que acabó 3-0 pero no le sirvió para avanzar de ronda.

Tras ello, ambos técnicos se ven las caras en el estadio azulgrana, pocos días después del choque de LaLiga del pasado sábado en el Metropolitano. Por ello, Hansi Flick quiso hablar, en rueda de prensa, sobre lo que espera del encuentro de mañana: "Yo creo que va a ser diferente, no diferente del todo, pero sí diferente, porque la Champions League es la mejor competición que hay en el mundo, y todo el mundo quiere dar lo mejor de sí mismo y demostrar lo buenos que son".

El Barcelona, en seria amenaza por los jugadores apercibidos para recibir al Atlético de Madrid

De esta manera, el Barcelona viene avisado por los precedentes con el Atlético de Madrid. Además, Hansi Flick deberá estar atento a los jugadores que se encuentran en riesgo de sanción y que podrían ser sancionados, si ven una tarjeta amarilla, impidiéndoles jugar la vuelta en el Metropolitano. En este sentido, el conjuno azulgrana tiene a los siguientes futbolistas apercibidos para el encuentro ante los de Simeone: Gerard Martín, Marc Casadó, Fermín Lópes y Lamine Yamal.

Por otro lado, el Atlético de Madrid cuenta con una lista aún más larga de cara al partido de mañana en el Camp Nou. Simeone tiene hasta siete jugadores apercibidos para visitar al Barcelona, siendo algunos de ellos fijos en el once titular del técnico argentino. De esta manera, esto son los futbolistas colchoneros en riesgo de suspensión: Almada, Barrios, Le Normand, Lenglet, Llorente, Pubill, Ruggeri.

Hansi Flick, atento a su once inicial en la eliminatoria de Champions

En cuanto al Barcelona, el riesgo es aún mayor ya que tres de los apercibidos apuntan al once titular. Por un lado, Gerard Martín puede formar pareja de centrales con Cubarsí. Por otro lado, el buen momento de Fermín le podría dejar situado detrás del '9', que es otra incógnita. En este sentido, el de Campillo compite con Dani Olmo, que jugó en la punta de ataque frente al Atlético de Madrid el pasado sábado.

Por último, la presencia de Lamine Yamal en la alineación de Hansi Flick no cabe duda. El extremo es uno de los intocables del equipo y una de las claves para conseguir la victoria en el día de mañana ante los de Simeone. Además, Rashford apunta a continuar en banda izquierda en un once en el que podría estar Eric García, tras las lesiones de Marc Bernal y Frenkie de Jong.