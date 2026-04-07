Simeone resuelve la 'incógnita Oblak' para el Camp Nou

El portero esloveno no entra en la lista de convocados ni tampoco Pablo Barrios, Johnny Cardoso y José María Giménez

Jan Oblak será una de las bajas más sensibles del Atlético de Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions.Imago

Malas noticias para Diego Pablo Simeone de cara al exigente duelo ante el Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Varias bajas importantes, entre ellas la de su portero titular, Jan Oblak, que no ha logrado recuperarse a tiempo de la distensión muscular que sufre en el costado. El guardameta esloveno, pieza clave en el equipo rojiblanco en los últimos años, se pierde así su quinto partido consecutivo por esta lesión.

La ausencia de Oblak obliga nuevamente a Diego Simeone a confiar en Juan Musso, que será titular bajo palos en el encuentro que se disputará en el Spotify Camp Nou. El portero argentino ya ha venido ocupando la portería en las últimas semanas y ha respondido con un rendimiento ciertamente notable, lo que ha reforzado la confianza del cuerpo técnico en su figura.

Desde que Oblak disputó su último partido el pasado 7 de marzo, en un encuentro de Liga frente a la Real Sociedad, Musso ha asumido la titularidad en compromisos de alto nivel, incluyendo partidos ligueros ante el Getafe, el Real Madrid y el propio Barça, además de un choque de Champions frente al Tottenham. Su rendimiento en estos tiempos ha sido uno de los aspectos positivos para el Atlético en medio de las dificultades.

A pesar de que Oblak había completado con normalidad los dos últimos entrenamientos, existían dudas sobre si podría entrar finalmente en la convocatoria o incluso recuperar la titularidad. Sin embargo, el club ha confirmado que no viaja a Barcelona, por lo que su regreso deberá esperar, previsiblemente, al partido de vuelta o a próximos compromisos si la evolución es favorable.

La lista de convocados presenta además otras ausencias relevantes. Tal y como detalla el propio club, tampoco estarán disponibles Johnny Cardoso ni Pablo Barrios, ambos aún en proceso de recuperación de sus respectivas molestias musculares. En el caso de Cardoso, el objetivo es que pueda reaparecer en el partido de vuelta de esta eliminatoria o incluso en el duelo liguero ante el Sevilla, mientras que Barrios apunta a un plazo de recuperación algo más largo, con la vista puesta en la final de Copa.

A estas bajas se suma la del defensa uruguayo José María Giménez, que arrastra molestias físicas tras el último partido de Liga. El central tuvo que retirarse con problemas y, aunque su dolencia no parece grave, el cuerpo técnico ha optado por no arriesgar y dejarlo fuera de la convocatoria, quedando su evolución pendiente en los próximos días.

Dos regresos interesantes

En contraste, la convocatoria presenta algunas novedades positivas, como los regresos de jugadores como Pubill y Mendoza, que vuelven a estar disponibles para el técnico argentino en un momento clave de la temporada.

Así las cosas, el Atlético de Madrid encara este importante compromiso europeo con una plantilla mermada, pero con la confianza puesta en el rendimiento de su portero Musso, que tendrá una nueva oportunidad para consolidarse bajo palos en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo.

El partido ante el Barcelona se presenta como una prueba de alto nivel en la que los rojiblancos buscarán sobreponerse a las adversidades y mantenerse con opciones de avanzar en la máxima competición continental para optar, de una vez por todas, a alzarse con el título que se le ha resistido durante toda su historia.