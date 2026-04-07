Griezmann emociona al 'Cholo' antes de explicar la razón de su adiós

El astro francés explicó su momento vital y emocionó a Simeone, que le dedicó unas sentidas palabras de admiración, cariño y máximo respeto

Antoine Griezmann fue el primero en comparecer ante los medios en la previa del importante duelo frente al FC Barcelona, ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El francés quiso estar junto a su entrenador en una rueda de prensa con mucho sabor a despedida ya que ambos separarán sus caminos a la finalización de la temporada. Quizás por ello, el 'Príncipe' dejó varias reflexiones sobre su momento personal, el equipo y lo que está por venir en una fase decisiva del curso.

Simeone le dedicó unas sentidas palabras

Antes de comparecer, el propio Simeone le dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento, como entrenador y "como cualquier hincha del Atlético si tuviera la oportunidad de estar aquí". El argentino le considera un ejemplo para el vestuario y no tuvo inconveniente a la hora de hablar de su estrecha relación personal, advirtiéndole que le exigirá rendir al máximo hasta el último día en el Atlético. "Agradecerte todo tu trabajo, toda tu humildad. Eres una persona admirable para los chicos de hoy en una sociedad en la que necesitan gente como tú. Gracias por todo lo que nos diste, todo lo que nos das y todo lo que te voy a obligar a que nos sigas dando".

"Gracias por tu compromiso, gracias por como te comportaste siempre como profesional, como persona, sabiendo diferenciar esa relación tan linda que tenemos como familia y no pasar esa línea, que no es fácil, la del amigo y el entrenador. Te considero un jugador y después un amigo. Quedan ocho partidos de Liga, una final de Copa y, si Dios quiere, cinco partidos más de Champions. Así que te invito a que sigas disfrutando. Te quiero mucho. Cualquier hincha del Atlético te diría lo mismo. Yo soy tu entrenador y sabes que si no corrés, vas para fuera". El 'Cholo' no pudo evitar emocionarse al pronunciar este discurso.

Por su parte, el mediocampista galo quiso dejar claro que tenía decidido darle un cambio de aires a su carrera de forma inminente, asumiendo que "son momentos que uno siente", pero igualmente quiso dejar todo su reconocimiento a Diego Pablo Simeone, figura clave en su carrera y a la hora de postergar su decisión hasta final de curso. "Para abrir mi corazón, necesito estar con mis niños y mi mujer y el 'Cholo' y su familia, así me podré abrir realmente. Le debo muchísimo, he llegado a un nivel futbolístico que no me había imaginado. Primero gracias a la Real Sociedad y luego al 'Cholo', que con su trabajo me ha hecho ver muchas cosas, me ha enseñado muchas cosas". El francés no escatimó elogios hacia su técnico y le dedicó una sentida declaración: "Y luego en lo personal, lo admiro, lo amo. Es un honor, un orgullo y un placer jugar para él. Me ha ayudado a crecer como futbolista y como persona".

Un momento delicado, por suerte ya superado

Griezmann también habló de sus sensaciones a lo largo del curso, reconociendo que no todo fue sencillo en los inicios del curso: "Al principio, en septiembre, me costó un poco gestionarlo todo, no fue fácil. Pero con la ayuda del vestuario y de mi familia en casa fui encontrando el camino". En esa línea, explicó cómo ha ido adaptándose a lo que le pide el técnico argentino: "He ido buscando lo que necesitaba el Cholo, intentando entenderlo y ajustarme a eso". Ahora bien, y con respecto a su futuro, quiso dejar claro que ahora mismo su foco es total. "No es momento de hablar de otras cosas, como Orlando. Tenemos unos cuartos de final y quiero ayudar al máximo al equipo".

Griezmann recordó además el duro golpe que supuso la pasada temporada en estas fechas, cuando el equipo no logró cumplir con las expectativas: "El año pasado, en marzo, me hizo mucho daño. Tenía muchas ilusiones y no supe darle la vuelta mentalmente a la situación". Sin embargo, aseguró haber aprendido de aquella experiencia. "No encontré la fórmula para rendir entonces, pero este año es diferente. He aprendido mucho, y aunque tenga 35 años, sigo aprendiendo cada día". En ese sentido, destacó la importancia del aspecto mental. "Ahora me siento bien de cabeza, y eso se nota mucho en el campo".

El atacante insistió en que afronta este tramo de la temporada con mentalidad colectiva y tranquilidad. "Siempre pienso en el equipo, en estar tranquilo y en tener la cabeza limpia. Cuando todo está despejado, puedes centrarte en lo importante y seguir adelante".