La advertencia solapada de Simeone a Flick: "Tienes que volver"

El técnico colchonero se despidió de su homólogo barcelonista con una declaración de intenciones que se ha viralizado y que hace presagiar un duelo de alto voltaje en Champions

Saltaron chispas en el último enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el estadio Metropolitano. No fue un partido más. Se trataba del primero de una trilogía que se podrá degustar en apenas unos días, una circunstancia poco habitual que ha elevado todavía más la tensión entre dos de los grandes del fútbol español. El choque del sábado sirvió como antesala de lo que está por venir: una ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que promete ser una de las grandes batallas futbolísticas del año. La ida será en el Spotify Camp Nou y, posteriormente, la vuelta nuevamente en el Metropolitano.

El encuentro de Liga ya dejó claro que estaba marcado por la eliminatoria europea. Sobre el césped se vivió un partido de alto voltaje, con constantes disputas, entradas duras y decisiones arbitrales que generaron mucha polémica. Hubo varias acciones discutidas que encendieron a jugadores y entrenadores, contribuyendo a un ambiente cargado de nerviosismo. La tensión fue creciendo con el paso de los minutos e incluso llegó a desembocar en una gran trifulca entre futbolistas de ambos equipos justo antes del descanso, reflejo de lo mucho que había en juego incluso tratándose de un partido liguero que poco o nada importaba al Atlético a efectos clasificatorios.

Pero este clima de tensión no se quedó en el terreno de juego. En los banquillos también se vivió el duelo con especial intensidad. Diego Simeone, fiel a su estilo competitivo, se mostró muy activo durante todo el encuentro, protestando las decisiones y tratando de mantener a los suyos concentrados en medio del caos. En el lado contrario, Hansi Flick tampoco se quedó atrás, siguiendo el partido con gesto serio y respondiendo con desaire ante determinadas acciones del campo.

Ambos técnicos, que en sus comparecencias públicas suelen mostrarse respetuosos e incluso elogiosos el uno con el otro, dejaron entrever que, cuando el balón echa a rodar, la relación cambia por completo. Durante el partido ya se pudo apreciar algún intercambio de gestos y palabras a distancia, síntoma de la tensión competitiva del momento.

Sin embargo, la imagen de la discordia se produjo a la finalización del partido. El Barça venció 1-2 y pudo guardarse media Liga en el bolsillo. Motivo de celebración, pero el Atlético estaba ya pensando en la Champions. La sensación de guerra declarada se confirmó al término del encuentro, en el tradicional saludo entre entrenadores. Las cámaras de DAZN captaron un momento llamativo cuando Simeone, tras estrechar la mano de Flick, le soltó una advertencia solapada de lo más directa: "Tenés que volver".

Flick, entre sorprendido y extrañado

El argentino, pese a la derrota, quiso dejar a Flick bien claro que la guerra importante para ellos está en la Champions y que se las volverán a ver pronto porque el alemán tendrá que volver al Metropolitano. Toda una declaración de intenciones.

La reacción del técnico germano fue de extrañeza, mirando al argentino con cierta sorpresa, casi sin entender qué le había comentado, como mascullando lo que acababa de oír. Evidentemente, la escena quedó maquillada por el saludo, pero las imágenes y la transcripción posterior de sus palabras han viralizado el momento, añadiendo un punto más de picante a la eliminatoria.

Este contexto convierte los dos próximos enfrentamientos en partidos especialmente calientes. Lo vivido en Liga ha sido solo un anticipo de lo que puede suceder en Champions, donde la exigencia será aún mayor y cualquier detalle puede marcar la diferencia. El desgaste físico y emocional ya está garantizado, solo queda por dilucidar cómo se saldará esta acumulación de cuentas pendientes.