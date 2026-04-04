El Atlético de Madrid ya conoce la cantidad a la que el Barça llegaría para firmar a Julián Álvarez

El delantero argentino gusta mucho en el Camp Nou y en su país insisten en que su deseo es también vestir de azulgrana, pero la economía culé no le permite alcanzar las cantidades que le abrirían la puerta de salida del Metropolitano

El futuro de Julián Álvarez es noticia constante en el Atlético de Madrid. Con contrato en vigor hasta 2030, el argentino tiene una propuesta de renovación sobre la mesa para blindarlo más si cabe. Pero el atacante argentino, comedido en sus declaraciones al respecto, ha dejado en el aire en alguna ocasión su continuidad en el Metropolitano, algo que no gustó nada en el seno del club colchonero.

La incertidumbre de Julián Álvarez

"Yo que sé, no sé. Puede ser que sí y puede ser que no. Nunca se sabe. Yo estoy muy feliz aquí, como he dicho. Es una pregunta que luego sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar y para dar lo mejor aquí. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido y la gente me brindó su cariño así que estoy muy feliz", aseguró la 'Araña' el pasado mes de marzo.

Estas palabras no hacen sino alimentar las informaciones procedentes de su país, donde insisten en que el sueño del internacional albiceleste no es otro que firmar por el FC Barcelona para aspirar a mayores éxitos deportivos. Pero en el Camp Nou tienen claro que su economía no le permitirá hacer una locura para fichar un jugador que ya fue tanteado cuando militaba en el Manchester City, aunque tampoco pudo concretarse su llegada por cuestiones monetarias.

Laporta ya avisó: solo a un "precio razonable"

“Julián es un gran jugador, que dicen que funcionaría en el sistema del Barça. No es un jugador para hacer saltar la banca. Primero, él debería mostrar su voluntad para venir, y que fuera a un precio razonable. De momento tenemos a Lewandowski y Ferran. No es incompatible que venga otro, pero ya se verá, Deco está trabajando en ello”, aseguró al respecto el presidente culé, Joan Laporta, antes de ser reelegido en su cargo.

El Atlético de Madrid se mantiene firme

Con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, en el Atlético de Madrid insisten en que no tienen la más mínima intención de negociar un traspaso de su delantero. "Tiene contrato con nosotros y va a estar con nosotros. Julián dijo claramente que está muy contento en el Atlético y cada cosa que dice se quiere interpretar de una forma. Tiene cuatro años más de contrato y esperamos que siga mucho más e incluso que se amplíe. No veo ninguna noticia con Julián. No hay asunto, otra cosa es que se busquen cosas donde no las hay. La noticia es que está dando un rendimiento extraordinario", aseguró el director de fútbol rojiblanco, Mateu Alemany.

Pero resulta inevitable que la amenaza del Barça planee sobre el Metropolitano en el 'caso Julián Álvarez'. Más si cabe, a las puertas de un triple enfrentamiento entre ambos equipos, este sábado en LaLiga y luego en los cuartos de la Champions. Por ello, se desliza que la entidad madrileña no lo dejará salir en ningún caso por menos de 100 millones de euros, 25 más de los que pagó por sus servicios, si bien los azulgranas no llegarán en ningún caso a dicha cantidad.

En el Camp Nou esperan que Julián Álvarez apriete

En este sentido, según apunta el diario As, desde el club catalán deslizan 'off de record' que estarían dispuestos a llegar como mucho a los 50 millones e incluir a algún jugador en la operación para hacerse con el favorito de su dirección deportiva, cantidad que el Atlético de Madrid entiende a todas luces insuficiente. Además, no hay que olvidar que en la Premier League también hay equipos que se mueven, como el Arsenal y el Chelsea y sus ofertas podrían ser mayores. Otra cosa es que el propio Julián Álvarez pueda poner de su parte y hacer todo lo que esté en su mano para cumplir ese presunto deseo de vestir de azulgrana.