El blindaje de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid ya está en marcha: "﻿Él no quiere mentir a la gente﻿, no se quiere ir, es feliz en Madrid"

El conjunto rojiblanco, con Mateu Alemany al frente de la negociación, ya ha traslasdado una primera oferta al jugador y su representante con la intención de blindarlo para espantar a posibles pretendientes el próximo verano como el Arsenal o el Barça...

Julián Álvarez tuvo la oportunidad de salir el pasado verano del Atlético de Madrid apenas un año después de aterrizar en el Metropolitano. Sus 29 goles en 54 partidos hizo que el Arsenal de Mikel Arteta se decidiera a apostar por la 'Araña' pero el Atleti se negó a dejarlo salir.

Así lo cuenta ahora el periodista Rubén Uría en su canal de YouTube 'El club Uría', donde detalla como fueron aquellos meses en los que el conjunto inglés intentó por activa y por pasiva que el argentino volviera a la Premier League.

"Los ingleses le ponían un contrato de cinco años y 12 millones netos por temporada. El Arsenal le hizo una oferta al Atlético de Madrid durante el Mundial de Clubes por Julián Álvarez de 100 millones de euros y 20 más en bonus. El club dijo que no y que Julián Álvarez no estaba en venta", ha desvelado el periodista, que recuerda también que fue Andrea Berta, quien un año antes se lo llevó al Atleti, quien intentó en vano el pasado verano hacerlo mismo en dirección a Londres, donde había firmado como director deportivo unos meses antes.

Entonces, el Atlético además de comprometió con el delantero argentino a sentarse con él y su representante para ofrecerle una mejora de contrato pero que finalmente no ha sucedido, lo que ha sentado bien al entorno del futbolista.

La llegada de Mateu Alemany, un punto de inflexión

Ahora, con el nuevo director de fútbol y a los mandos de la dirección deportiva, éste quiso conocer la situación actual de Julián Álvarez y no tardó en hablar con el argentino y su agente para conocer como estaba el asunto y retomar su renovación, algo que agradeció el delantero.

Así, Uría ha desvelado también que hace unos días el club rojiblanco le ha trasladado una primera oferta de ampliación y mejora de su contrato, conscientes de que tanto el Arsenal como el Barcelona siguen de cerca sus pasos y podrían intentar su contratación el próximo verano.

"El Arsenal sigue interesado en el jugador y Julián Álvarez, a día 16 de febrero, no quiere irse al equipo inglés ni volver a la Premier League. Por lo que yo sé, ningún candidato a la presidencia del Barcelona ha hablado con Julián Álvarez ni se han reunido con él. Y el París Saint-Germain ha vuelto a preguntar por el delantero este mismo mercado de invierno", ha contado recordando también que los franceses ya intentaron su fichaje dos años antes, cuando finalmente acabó en el Atlético.

Lo que está claro es que Julián Álvarez no quiere volver a la Premier y está cansado de que se ande rumoreando sobre una posible salida en cada ventana de fichajes: "Él no quiere mentir a la gente. Él no va a decir que se queda en el Atlético toda la vida porque no lo sabe. Quiere ganar títulos con un equipo de primer nivel. No se quiere ir, es feliz en Madrid. Está muy agradecido a la gente del Atleti, tanto trabajadores como aficionados".