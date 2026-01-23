Apuntan al Arsenal como amenaza a la continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Desde Inglaterra indican que el conjunto londinense medita lanzar una ofensiva el próximo verano por el atacante argentino, si bien desde el metropolitano siguen confiando en que sea la piedra angular del proyecto

El Atlético de Madrid enfila la recta final del mercado de enero con muchos deberes aún por hacer. Tras los traspasos de Conor Gallagher y Giacomo Raspadori al Tottenham y la Atalanta, respectivamente, en el Metropolitano han recibido en torno a 65 millones de euros por ambos y el presidente colchonero, Enrique Cerezo, ya avisó que "no es problema de dinero, sino de que lo que venga sea mejor que lo que se ha ido". Pero, de momento, sigue sin dar sus frutos el trabajo de Carlos Bucero y Mateu Alemany, que espera cerrar "uno o dos fichajes de nivel muy alto": un mediocentro y un atacante polivalente.

Confianza en Julián Álvarez pese a su sequía goleadora

Al mismo tiempo, además, el nombre de Julián Álvarez vuelve a ser noticia. El delantero rojiblanco atraviesa una preocupante racha de siete partidos consecutivos sin ver portería. En concreto, el último gol que celebró llegó el pasado 9 de diciembre, en la victoria ante el PSV Eindhoven en la Champions. Pero Diego Simeone le restó responsabilidad tras el último tropiezo frente al Galatasaray. "Cuando hablamos de la no contundencia es en general, no solo de los delanteros", afirmó.

Sin contactos con el FC Barcelona

Pese a su actual sequía, en el seno del club rojiblanco siguen confiando en el argentino como la piedra angular de su proyecto, aunque son recurrentes las informaciones que le colocan en clubes como el PSG o, especialmente, el FC Barcelona. "A las dos partes nos interesa que continúe, tanto al club como a él. Nosotros no hemos tenido ninguna conversación ni formal ni informal ni con el Barcelona ni con ningún otro club, porque lo que queremos es que siga con nosotros, porque es un grandísimo jugador. Yo estoy tranquilo. No tranquilo, tranquilísimo", señaló al respecto Cerezo hace algunas semanas.

La 'Araña' hará balance "a final de temporada"

También la 'Araña', con contrato en vigor hasta 2030, ha dejado claro que se encuentra a gusto en el conjunto madrileño, aunque tampoco puede asegurar su continuidad al ser cuestionado por futuro. "Se habla mucho de mí y del Barcelona, pero estoy centrado en el Atlético. Haremos balance al final de la temporada", afirmó recientemente. Y en medio de todo ello, aparece la poderosa Premier League.

Gyökeres no convence y el Arsenal piensa en otro fichaje 'bomba'

Así, el periodista David Ornstein ha apuntado en Sky Sports que el Arsenal sopesa la posibilidad de lanzarse a por Julián Álvarez el próximo verano, para lo cual tendría que aligerar antes su nómina de atacantes. En realidad, ya fue un objetivo que tanteó el pasado verano, cuando acabó pagando 67 millones de euros al Sporting Portugal por Viktor Gyökeres. Sin embargo, el sueco no está respondiendo a las expectativas y solo suma 5 tantos en 20 partidos en el campeonato inglés, por lo que los 'Gunners' pensarían de nuevo en el goleador rojiblanco.

No saldría por menos de 100 millones de euros

Dicha información es igualmente apuntada por otras fuentes, como el también periodista británico James Olley, que añade que el Atlético de Madrid, en caso de acceder a una salida de su estrella, exigiría una cantidad superior a los 100 millones de euros, que es el valor de mercado que le otorga la web especializada Transfermarkt.