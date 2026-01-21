Simeone resta responsabilidades a Julián Álvarez para delegar en las bandas y el centro del campo: "Cuando hablamos de la no contundencia es en general, no solo de los delanteros"

El técnico del Atlético de Madrid hace un llamamiento a la plantilla en busca de una contundencia que la delantera es incapaz de ofrecerle en este tramo de temporada. Giuliano respondió, pero el equipo no y el 'top 8' se complica para Simeone

El Atlético de Madrid se mete en un lío en la Champions League. El 'top 8' para pasar de forma directa a octavos de final ya no depende del equipo madrileño que, con un empate 1-1 ante el Galatasaray sigue confirmando las dudas que arrastra, especialmente en ataque, el cuadro durante toda la temporada. Julián Álvarez tampoco apareció en una noche donde se esperaba que se reencontrarse con el gol, aunque Simeone opta por restar responsabilidades sobre el argentino para delegar en las bandas y el centro del campo. Giuliano sí respondió y anotó el único gol del partido para los visitantes. El debate entorno a Julián Álvarez sigue creciendo, mientras que Simeone señala al grupo, tal y como ha dejado claro en la rueda de prensa posterior al partido europeo en Estambul.

El gol de Giuliano Simeone y la falta de contundencia en la delantera del Atlético de Madrid, en especial de Julián Álvarez

"Giuliano hacía bastante que no hacía un gol y necesitamos los goles de los bandas como Giuliano, Baena o Almada y los medios como Barrios o Cardoso. No es necesario que siempre sean los delanteros, cuando hablamos de la no contundencia es en general, no solo de los delanteros".

Sensaciones del empate 1-1 del Atlético de Madrid frente al Galatasaray

"Lo que se vio, un primer tiempo espectacular, generando juego, ataque continuo, jugadas que no resolvimos como teníamos que resolver. Nos pusimos en ventaja y les llegó el empate cuando podíamos haber encaminado la victoria. En el segundo tiempo ellos metieron cinco atrás y estaban más cómodos, ellos también tuvieron situaciones y pudieron ganar en esa última que salva Marcos. Creo que hicimos un gran partido, pudimos ganarlo, pero la contundencia en esto es lo máximo y ojalá podamos volver a tenerla".

El Top 8 se complica para el Atlético de Madrid

"Ahora dependemos del Atalanta y el Liverpool. Si ganan, empezamos la última jornada con menos posibilidades. No dependemos de nosotros, ganando los dos no dependemos de nadie"

El partido de Marc Pubill defendiendo a Osihmen

"Marc está muy bien, Hacko también, hoy Robin entró muy bien y Giménez espera su momento. Necesitamos a todos y que este trabajo que estamos teniendo pague".

Los cambios de Simeone

"Llegan porque ellos ya no estaban igual. En el segundo tiempo había mucha más gente. Primero con la calidad de Griezmann crear esas ocasiones, luego reforzamos el medio con Baena... nos quedamos sólo con intenciones pero con ese uno creo que no nos alcanza".