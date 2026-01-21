Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, cierra la vía de escape de Almada y anuncia la posibilidad de la llegada de fichajes de muy "alto nivel"

El director deportivo del Atlético de Madrid cierra la puerta a la salida de Almada y abre la posibilidad a la llegada de jugadores de un "alto nivel" en el mercado de fichajes de enero

El mercado de fichajes está siendo uno de los grandes protagonistas del mes de enero en el Atlético de Madrid. Las ventas de Gallagher y de Raspadori han sido los movimientos más destacados en el conjunto rojiblanco, aunque apuntan a no ser los únicos. Los días que restan para que el mercado se cierre serán claves a la hora de determinar el futuro de algunos jugadores que buscan más minutos de los que les puede asegurar Simeone. Uno de los 'culebrones' que más informaciones mueve a su alrededor es el de Thiago Almada, al que le salen varias 'novias' por Europa en busca de una cesión. El Galatasaray, equipo que ha jugado recientemente en la Champions League frente al Atlético de Madrid es uno de los grandes interesados, aunque Mateu Alemany cierra la vía de escape de Almada asegurando que "eso está descartado", a la vez que abre la posibilidad de fichajes de "alto nivel".

Mateu Alemany cierra la puerta a la salida de Almada del Atlético de Madrid

El director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, descartó en la previa del choque de la Champions League ante los turcos la salida del centrocampista argentino Thiago Almada al Galatasaray en el mercado de invierno. “Eso está descartado”, contestó el directivo cuando fue preguntado sobre si iba a haber más salidas y en concreto por el interés del conjunto turco en contratar al futbolista, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022. El futbolista estaba en la agenda de varios clubes europeos, entre ellos el equipo de Estambul, junto al Benfica, debido a su poca participación en los planes de Simeone, aunque la situación ha cambiado con la entrada del año, que ha supuesto 2 titularidades seguidas para el argentino.

Mateu Alemany sobre la posibilidad de llegadas de alto nivel al Atlético de Madrid

Además, Mateu Alemany explicó que el club tiene una “idea muy clara, pactada con Simeone”, sobre las necesidades del equipo en el mercado de invierno, en el que esperan la posibilidad de “traer un jugador o dos que tengan un nivel muy alto”. “Esto de cerca o lejos nunca se sabe. Tenemos muy claro con el ‘míster’ qué necesitamos, lo que queremos, el perfil que buscamos y estamos trabajando desde hace tiempo en ver si un mercado que es difícil y hostil nos da la posibilidad de traer un jugador o dos que tengan un nivel muy alto”, expuso en declaraciones a ‘Movistar’ antes del inicio del encuentro de este miércoles ante el Galatasaray en la Liga de Campeones. “Nosotros tenemos una idea muy clara, pactada, hablada y profundizada con el ‘míster’ y su staff, y vamos a seguir ese plan hasta el final. Quedan diez días y vamos a ver qué pasa”, continuó Alemany.